Росіяни за день понад 30 разів обстрілювали Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще троє поранених. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 14 червня, російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Загинув чоловік, ще троє осіб, серед них неповнолітня дівчина, дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Томаківська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, торговельний центр, стоматологічний кабінет, вантажівка.

Постраждали троє людей – 16-річна дівчинка, 54-річна жінка та 71-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

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Удари по Синельниківщині

Крім того, в Українській громаді Синельниківського району понівечені приватні оселі, будинок культури, дитсадок, школа, будівля, що не експлуатувалася, авто. Загинув чоловік.

Обстріли Криворіжжя

Також загарбники вдарили і по Зеленодольській громаді Криворізького району. Інформації про постраждалих не надходило.

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