Массированная атака на Киев: более 20 раненых, пожары почти во всех районах
Российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Аварийно-спасательные службы работают примерно в 50 местах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и МВД Украины.
По предварительным данным медиков, пострадали более 20 человек, среди них - ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Оболонский район
Наибольшие разрушения понес Оболонский район. Там повреждены жилые дома и складские помещения, возникли многочисленные пожары. Сгорело около 30 автомобилей. В одном из многоэтажных домов произошло разрушение между третьим и четвертым этажами. Также зафиксировано повторное попадание в девятиэтажный жилой дом. Двух пострадавших передали медикам.
Шевченковский район
Зафиксировано попадание в нежилое здание, жилые дома и торговые объекты. В 25-этажном жилом доме спасены три человека, еще один человек деблокирован из лифта и передан медикам с ожогами. Пожар ликвидирован.
Также повреждены объекты инфраструктуры и предприятия.
Соломенский район
В Соломенском районе повреждениям подверглись жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения. Зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом с пожарами на 5-м и 6-м этажах. Спасено 12 человек, из них трое детей.
Подольский район
В результате попаданий возникли пожары в частном и многоквартирном жилых домах
Печерский район
В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Голосеевский район
Возникли пожары в складском здании, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Также поврежден жилой дом.
Днепровский район
В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.
Деснянский район
В Деснянском районе возгорание на территории детского сада.
Дарницкий район
Падение обломков с последующим возгоранием
Шевченковский район
В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.
Святошинский район
Зафиксировано повреждение жилых домов без последующего возгорания.
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Напевно ЦАР вже на шляху до Франції на САММІТ СІМКИ , де буде особисто вітати Рудого Донні з його 80-річчям ... така краса цей САММІТ - Макрон, Любий Донні, інші поважні пани та паніхи, круасани, Мадам Кліко, вустриці - хіба ЦАР з Царськими Слугами можуть це все знайти в Україні ?!
А що Київ ? Та Київ то таке ... місце, де шекелі каламутяться поки війна крутиться!