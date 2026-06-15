Массированная атака на Киев: более 20 раненых, пожары почти во всех районах

Российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Аварийно-спасательные службы работают примерно в 50 местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и МВД Украины.

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По предварительным данным медиков, пострадали более 20 человек, среди них - ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Оболонский район

Наибольшие разрушения понес Оболонский район. Там повреждены жилые дома и складские помещения, возникли многочисленные пожары. Сгорело около 30 автомобилей. В одном из многоэтажных домов произошло разрушение между третьим и четвертым этажами. Также зафиксировано повторное попадание в девятиэтажный жилой дом. Двух пострадавших передали медикам.

Шевченковский район

Зафиксировано попадание в нежилое здание, жилые дома и торговые объекты. В 25-этажном жилом доме спасены три человека, еще один человек деблокирован из лифта и передан медикам с ожогами. Пожар ликвидирован.

Также повреждены объекты инфраструктуры и предприятия.

Соломенский район

В Соломенском районе повреждениям подверглись жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения. Зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом с пожарами на 5-м и 6-м этажах. Спасено 12 человек, из них трое детей.

Подольский район

В результате попаданий возникли пожары в частном и многоквартирном жилых домах

Печерский район

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Голосеевский район

Возникли пожары в складском здании, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Также поврежден жилой дом.

Днепровский район

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

Деснянский район

В Деснянском районе возгорание на территории детского сада.

Дарницкий район

Падение обломков с последующим возгоранием

Шевченковский район

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

Святошинский район

Зафиксировано повреждение жилых домов без последующего возгорания.

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