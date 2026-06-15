Массированный удар по Киеву: повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике
В результате ночной атаки в Киеве были выбиты окна и поврежден фасад здания Высшего антикоррупционного суда Украины на улице Крещатик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В Шевченковском районе Киева зафиксированы последствия российской атаки: повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили. В частности, выбиты окна в здании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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Путло Погане не любить бити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в джерело ЗЕлафи, що супроводжує Путла всю війну.