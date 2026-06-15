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Массированный удар по Киеву: повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике

В результате ночной атаки в Киеве были выбиты окна и поврежден фасад здания Высшего антикоррупционного суда Украины на улице Крещатик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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В Шевченковском районе Киева зафиксированы последствия российской атаки: повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили. В частности, выбиты окна в здании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории Киево-Печерской Лавры в Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26454) Антикоррупционный суд (1430) Воздушные атаки на Киев (958)
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Топ комментарии
+3
Тепер зрозуміло для чого відправляли "двушечку на москву" !
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15.06.2026 08:19 Ответить
+1
Ти не туди вдрало псяча кров напрямок знаєш чи підказать де корабель
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15.06.2026 08:41 Ответить
+1
Зелена паскуда мабуть особисто попросив пукіна вдарити по набу!
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15.06.2026 08:48 Ответить
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Шмигаль та купа держсекретарів, разом із зеленським🤮 та стефанчуками і разумковим в купі з моноШоблою🤑 у ВРУ, «захистять» 🤬🤬🤬 Українців своєю злочинною бездіяльністю та некомпетентністю, з 2019 року‼️‼️‼️🤬🤬🤬
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15.06.2026 08:17 Ответить
Ти не туди вдрало псяча кров напрямок знаєш чи підказать де корабель
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15.06.2026 08:41 Ответить
Тепер зрозуміло для чого відправляли "двушечку на москву" !
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15.06.2026 08:19 Ответить
Зеля в сотріре адміністрації Абрамовічу коордінати передав.
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15.06.2026 08:27 Ответить
Дурня! ЦАР зі свитою вже скоріш на шляху до Франції на САММІТ СІМКИ, де привітає Рудого Донні з його 80-річчям!

Путло Погане не любить бити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в джерело ЗЕлафи, що супроводжує Путла всю війну.
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15.06.2026 08:32 Ответить
В кадре мелькнув ухилянт. Здоровый, молодой.
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15.06.2026 08:47 Ответить
Зелена паскуда мабуть особисто попросив пукіна вдарити по набу!
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15.06.2026 08:48 Ответить
ВАКС
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15.06.2026 08:53 Ответить
Та і хер з ним, дуже болить за звичайних людей, особливо за тих хто вибирав " сук з народу"...
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15.06.2026 08:55 Ответить
Мабуть за друзів Зеленського антікорупціонери серйозно взялись, а вони , як говориться зробили "звонок другу, тобто - путіну поскаржилися. Ну ось путін допоміг друзям Зеленого, за яких взялися антікорупціонери.
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15.06.2026 09:03 Ответить
 
 