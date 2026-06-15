На территории Киево-Печерской Лавры в Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов. ВИДЕО+ФОТО

В результате российских ударов в Киеве возник пожар на крыше Успенского собора и возгорание в здании "Мистецький арсенал". Продолжается ликвидация последствий, работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате российской атаки возник пожар на крыше Успенского собора площадью около 800 кв. м.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 кв. м.

Ликвидация последствий















Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар по Киеву: из-за пожара на киностудии Довженко уничтожена уникальная коллекция костюмов. ФОТО