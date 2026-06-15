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На территории Киево-Печерской Лавры в Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов. ВИДЕО+ФОТО
В результате российских ударов в Киеве возник пожар на крыше Успенского собора и возгорание в здании "Мистецький арсенал". Продолжается ликвидация последствий, работают спасатели ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате российской атаки возник пожар на крыше Успенского собора площадью около 800 кв. м.
Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 кв. м.
Ликвидация последствий
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*****, цей день настав, тепер ти здохнеш під камінням з неба і для тебе цв хвилини здадуться вічність болю і відчаю. На цей раз ти попав по святині яка оберігалася і оберігається віками самим Господом і Антоніє Печерським.
Іді, соборуйся і свого поплічника сатанизму кирила. Час настав!
Будемо почекати .