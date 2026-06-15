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Новости Обстрелы Киева
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На территории Киево-Печерской Лавры в Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов. ВИДЕО+ФОТО

В результате российских ударов в Киеве возник пожар на крыше Успенского собора и возгорание в здании "Мистецький арсенал". Продолжается ликвидация последствий, работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В результате российской атаки возник пожар на крыше Успенского собора площадью около 800 кв. м.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 кв. м.

Ликвидация последствий

Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и
Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и

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Киев (26454) Лавра (414) пожар (6038) Воздушные атаки на Киев (958)
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Кремлівський сатана почав нищити наші святині.
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15.06.2026 08:19 Ответить
Мабуть це на замовлення попів сатанату мп, про які так дбає уряд потужних в Україні
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15.06.2026 08:41 Ответить
На цей раз путін і його *************** варто приготуватись до огненої відповіді тошо в кого він ніколи не вірив, кого марав щоденнл, з'яаляючись в Храмах, не в якості віруючої людини, а того хто відверто поправ ім'я Господа і Жертву Його, щоб всі бачили, що Господь не карає пуйла навіть за таку зухвалість, коли путін ставить себе -кривавого упиря, вище за Бого.
*****, цей день настав, тепер ти здохнеш під камінням з неба і для тебе цв хвилини здадуться вічність болю і відчаю. На цей раз ти попав по святині яка оберігалася і оберігається віками самим Господом і Антоніє Печерським.
Іді, соборуйся і свого поплічника сатанизму кирила. Час настав!
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15.06.2026 08:55 Ответить
А чого ЦАР мовчить ... мабуть ще до Франції не долетів на САММІТ СІМКИ?

Будемо почекати .
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15.06.2026 08:37 Ответить
Жоден піп ФСБ МП не постраждав
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15.06.2026 08:43 Ответить
Насправді вони всі і давно постраждали, бо вони пусті діжки з цвіллю в середині де давно душа струхла.
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15.06.2026 08:56 Ответить
 
 