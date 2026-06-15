Масований удар по Києву: через пожежу на кіностудії Довженка знищено унікальну колекцію костюмів. ФОТО
Унаслідок російської атаки в Києві зазнала пошкоджень Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одна з найстаріших кіностудій України. За попередніми даними, внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.
"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України", - йдеться в повідомленні.
За її словами, в результаті атаки пошкоджено костюмний цех, а також знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни. У приміщеннях студії зберігалися близько 100 тисяч костюмів і понад три мільйони одиниць різного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.
На місці події працюють рятувальні та екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.
Бережна наголосила, що Росія продовжує атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирне населення, а й культурні інституції.
"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію.
Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", - наголосила Бережна.
Наслідки атаки
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Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
******, це ж воєнний злочинець-рецедивіст, убивця!
Смерть ****** і його оточенню: разом з ригоАНАЛАМИ, симоненком та їх помічниками!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!