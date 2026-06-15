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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Масований удар по Києву: через пожежу на кіностудії Довженка знищено унікальну колекцію костюмів. ФОТО

Унаслідок російської атаки в Києві зазнала пошкоджень Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одна з найстаріших кіностудій України. За попередніми даними, внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

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"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, в результаті атаки пошкоджено костюмний цех, а також знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни. У приміщеннях студії зберігалися близько 100 тисяч костюмів і понад три мільйони одиниць різного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці події працюють рятувальні та екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Бережна наголосила, що Росія продовжує атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирне населення, а й культурні інституції.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію.

Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", - наголосила Бережна.

Наслідки атаки

Кіностудія Довженка
Кіностудія Довженка
Кіностудія Довженка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20877) обстріл (34491) Повітряні атаки на Київ (1015) кіностудія (6)
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Топ коментарі
+16
Немає у кацапʼя своєї історіі , тому вони намагаються знищити
історію Украіни !
Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
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15.06.2026 07:10 Відповісти
+8
Бийте фламінгою по куполам і по мосфільму. Не буде відповіді не буде і миру.
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15.06.2026 07:06 Відповісти
+8
З ішаком буде відповіть у вигляді потужного відосика.Чекаємо вечора,текст уже пишуть
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15.06.2026 07:15 Відповісти
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Бийте фламінгою по куполам і по мосфільму. Не буде відповіді не буде і миру.
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15.06.2026 07:06 Відповісти
бийте по чемоданчику ,пуйло від нього не відходить
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15.06.2026 07:08 Відповісти
Тими,що макети,чи тими,що склепали декілька штук?
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15.06.2026 07:09 Відповісти
З ішаком буде відповіть у вигляді потужного відосика.Чекаємо вечора,текст уже пишуть
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15.06.2026 07:15 Відповісти
Москалі вимолюють безглуздий удар по їхнім болотним визначним місцям, потім будуть кричати що попів в трусіках распялі. Повіте, толку не буде ніякого.
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15.06.2026 07:22 Відповісти
❗️Майже 500 «Шахедів», близько 30 крилатих та 25 балістичних ракет атакували Лавру, багатоповерхівки, кіностудію, пошту та інші цивільні обʼєкти Києва - на понад 40 локаціях руйнування та пошкодження у всіх (!) районах. Більше того, атака дронів ще триває.
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15.06.2026 07:07 Відповісти
Мразота кацапська в безсилій люті біситься,бо ще трохи і Крим перетвориться в бутерброд!Проклята гадина кацапська
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15.06.2026 07:13 Відповісти
Немає у кацапʼя своєї історіі , тому вони намагаються знищити
історію Украіни !
Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
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15.06.2026 07:10 Відповісти
Ось що значить для варварської орди культура ,це злочинці ,терористи ,убивці ,а хтось говорить про "великую русскую культуру" ось вона їхня культура.
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15.06.2026 07:15 Відповісти
Які «СТАВКИ» про що несуть голови тупоголові упродовж 11 років московської війни проти України???
******, це ж воєнний злочинець-рецедивіст, убивця!
Смерть ****** і його оточенню: разом з ригоАНАЛАМИ, симоненком та їх помічниками!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
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15.06.2026 07:54 Відповісти
Балістика на проклятий масквабад. Чекаю і вірю
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15.06.2026 08:06 Відповісти
А де фото?
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15.06.2026 08:16 Відповісти
 
 