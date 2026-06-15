Масований удар по Києву: через пожежу на кіностудії Довженка знищено унікальну колекцію костюмів. ФОТО

Унаслідок російської атаки в Києві зазнала пошкоджень Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одна з найстаріших кіностудій України. За попередніми даними, внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

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"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, в результаті атаки пошкоджено костюмний цех, а також знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни. У приміщеннях студії зберігалися близько 100 тисяч костюмів і понад три мільйони одиниць різного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці події працюють рятувальні та екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Бережна наголосила, що Росія продовжує атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирне населення, а й культурні інституції.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію.

Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", - наголосила Бережна.

Наслідки атаки







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