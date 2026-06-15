Массированный удар по Киеву: из-за пожара на киностудии Довженко уничтожена уникальная коллекция костюмов. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения в Киеве была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко - одна из старейших киностудий Украины. По предварительным данным, в результате обстрела возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех, а также уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция страны. В помещениях студии хранилось около 100 тысяч костюмов и более трех миллионов единиц различной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

На месте происшествия работают спасательные и экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.

Бережная подчеркнула, что Россия продолжает атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирное население, но и культурные институты.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю.

Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", - подчеркнула Бережная.

Последствия атаки





