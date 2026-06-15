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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Массированный удар по Киеву: из-за пожара на киностудии Довженко уничтожена уникальная коллекция костюмов. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения в Киеве была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко - одна из старейших киностудий Украины. По предварительным данным, в результате обстрела возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех, а также уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция страны. В помещениях студии хранилось около 100 тысяч костюмов и более трех миллионов единиц различной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

На месте происшествия работают спасательные и экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.

Бережная подчеркнула, что Россия продолжает атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирное население, но и культурные институты.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю.

Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", - подчеркнула Бережная.

Последствия атаки

Кіностудія Довженка
Кіностудія Довженка
Кіностудія Довженка

Автор: 

Киев (26454) обстрел (33139) Воздушные атаки на Киев (958) киностудия (3)
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Топ комментарии
+16
Немає у кацапʼя своєї історіі , тому вони намагаються знищити
історію Украіни !
Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
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15.06.2026 07:10 Ответить
+8
Бийте фламінгою по куполам і по мосфільму. Не буде відповіді не буде і миру.
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15.06.2026 07:06 Ответить
+8
З ішаком буде відповіть у вигляді потужного відосика.Чекаємо вечора,текст уже пишуть
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15.06.2026 07:15 Ответить
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Бийте фламінгою по куполам і по мосфільму. Не буде відповіді не буде і миру.
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15.06.2026 07:06 Ответить
бийте по чемоданчику ,пуйло від нього не відходить
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15.06.2026 07:08 Ответить
Тими,що макети,чи тими,що склепали декілька штук?
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15.06.2026 07:09 Ответить
З ішаком буде відповіть у вигляді потужного відосика.Чекаємо вечора,текст уже пишуть
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15.06.2026 07:15 Ответить
Москалі вимолюють безглуздий удар по їхнім болотним визначним місцям, потім будуть кричати що попів в трусіках распялі. Повіте, толку не буде ніякого.
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15.06.2026 07:22 Ответить
❗️Майже 500 «Шахедів», близько 30 крилатих та 25 балістичних ракет атакували Лавру, багатоповерхівки, кіностудію, пошту та інші цивільні обʼєкти Києва - на понад 40 локаціях руйнування та пошкодження у всіх (!) районах. Більше того, атака дронів ще триває.
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15.06.2026 07:07 Ответить
Мразота кацапська в безсилій люті біситься,бо ще трохи і Крим перетвориться в бутерброд!Проклята гадина кацапська
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15.06.2026 07:13 Ответить
Немає у кацапʼя своєї історіі , тому вони намагаються знищити
історію Украіни !
Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
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15.06.2026 07:10 Ответить
Ось що значить для варварської орди культура ,це злочинці ,терористи ,убивці ,а хтось говорить про "великую русскую культуру" ось вона їхня культура.
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15.06.2026 07:15 Ответить
Які «СТАВКИ» про що несуть голови тупоголові упродовж 11 років московської війни проти України???
******, це ж воєнний злочинець-рецедивіст, убивця!
Смерть ****** і його оточенню: разом з ригоАНАЛАМИ, симоненком та їх помічниками!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
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15.06.2026 07:54 Ответить
Балістика на проклятий масквабад. Чекаю і вірю
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15.06.2026 08:06 Ответить
А де фото?
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15.06.2026 08:16 Ответить
 
 