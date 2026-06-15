Массированный удар по Киеву: из-за пожара на киностудии Довженко уничтожена уникальная коллекция костюмов. ФОТОрепортаж
В результате российского нападения в Киеве была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко - одна из старейших киностудий Украины. По предварительным данным, в результате обстрела возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.
"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", - говорится в сообщении.
По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех, а также уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция страны. В помещениях студии хранилось около 100 тысяч костюмов и более трех миллионов единиц различной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.
На месте происшествия работают спасательные и экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.
Бережная подчеркнула, что Россия продолжает атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирное население, но и культурные институты.
"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю.
Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", - подчеркнула Бережная.
Последствия атаки
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Будьте ви прокляті на віки вічні
і знайте , і якби ви не намагалися знищити
нашу націю , мову і культуру
вам не вдастя ,
бо ви розумововідсталі істоти , а не люди 😡
******, це ж воєнний злочинець-рецедивіст, убивця!
Смерть ****** і його оточенню: разом з ригоАНАЛАМИ, симоненком та їх помічниками!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!