На території Києво-Печерської Лаври у Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів у Києві виникла пожежа даху Успенського собору та займання в будівлі Мистецький арсенал. Триває ліквідація наслідків, працюють рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

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Через російську атаку виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.

Ліквідація наслідків















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