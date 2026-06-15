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Новини Обстріли Києва
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На території Києво-Печерської Лаври у Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів у Києві виникла пожежа даху Успенського собору та займання в будівлі Мистецький арсенал. Триває ліквідація наслідків, працюють рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

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Через російську атаку виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.

Ліквідація наслідків

Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та
Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та

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Кремлівський сатана почав нищити наші святині.
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15.06.2026 08:19 Відповісти
Мабуть це на замовлення попів сатанату мп, про які так дбає уряд потужних в Україні
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15.06.2026 08:41 Відповісти
На цей раз путін і його *************** варто приготуватись до огненої відповіді тошо в кого він ніколи не вірив, кого марав щоденнл, з'яаляючись в Храмах, не в якості віруючої людини, а того хто відверто поправ ім'я Господа і Жертву Його, щоб всі бачили, що Господь не карає пуйла навіть за таку зухвалість, коли путін ставить себе -кривавого упиря, вище за Бого.
*****, цей день настав, тепер ти здохнеш під камінням з неба і для тебе цв хвилини здадуться вічність болю і відчаю. На цей раз ти попав по святині яка оберігалася і оберігається віками самим Господом і Антоніє Печерським.
Іді, соборуйся і свого поплічника сатанизму кирила. Час настав!
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15.06.2026 08:55 Відповісти
А чого ЦАР мовчить ... мабуть ще до Франції не долетів на САММІТ СІМКИ?

Будемо почекати .
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15.06.2026 08:37 Відповісти
Жоден піп ФСБ МП не постраждав
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15.06.2026 08:43 Відповісти
Насправді вони всі і давно постраждали, бо вони пусті діжки з цвіллю в середині де давно душа струхла.
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15.06.2026 08:56 Відповісти
еті святині православні, нам ета печОрская лавра і на..й нЄ нужОн - вирішили всраті на чемодані, у бункері кремля..
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15.06.2026 09:07 Відповісти
 
 