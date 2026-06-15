3 237 7
На території Києво-Печерської Лаври у Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російських ударів у Києві виникла пожежа даху Успенського собору та займання в будівлі Мистецький арсенал. Триває ліквідація наслідків, працюють рятувальники ДСНС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Через російську атаку виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м.
Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.
Ліквідація наслідків
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****, цей день настав, тепер ти здохнеш під камінням з неба і для тебе цв хвилини здадуться вічність болю і відчаю. На цей раз ти попав по святині яка оберігалася і оберігається віками самим Господом і Антоніє Печерським.
Іді, соборуйся і свого поплічника сатанизму кирила. Час настав!
Будемо почекати .