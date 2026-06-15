Масований удар по Києву: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику. ВIДЕО

Внаслідок нічної атаки у Київ вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі Вищого антикорупційного суду України на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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У Шевченківському районі Києва зафіксовано наслідки російської атаки: пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Зокрема, вибиті вікна у будівлі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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