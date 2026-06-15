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Новини
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Масований удар по Києву: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику. ВIДЕО

Внаслідок нічної атаки у Київ вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі Вищого антикорупційного суду України на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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У Шевченківському районі Києва зафіксовано наслідки російської атаки: пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Зокрема, вибиті вікна у будівлі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Києво-Печерської Лаври у Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20877) ВАКС Антикорупційний суд (2222) Повітряні атаки на Київ (1015)
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Топ коментарі
+4
Тепер зрозуміло для чого відправляли "двушечку на москву" !
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15.06.2026 08:19 Відповісти
+3
Зелена паскуда мабуть особисто попросив пукіна вдарити по набу!
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15.06.2026 08:48 Відповісти
+2
Зеля в сотріре адміністрації Абрамовічу коордінати передав.
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15.06.2026 08:27 Відповісти
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Шмигаль та купа держсекретарів, разом із зеленським🤮 та стефанчуками і разумковим в купі з моноШоблою🤑 у ВРУ, «захистять» 🤬🤬🤬 Українців своєю злочинною бездіяльністю та некомпетентністю, з 2019 року‼️‼️‼️🤬🤬🤬
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15.06.2026 08:17 Відповісти
Ти не туди вдрало псяча кров напрямок знаєш чи підказать де корабель
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15.06.2026 08:41 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого відправляли "двушечку на москву" !
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15.06.2026 08:19 Відповісти
Зеля в сотріре адміністрації Абрамовічу коордінати передав.
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15.06.2026 08:27 Відповісти
Дурня! ЦАР зі свитою вже скоріш на шляху до Франції на САММІТ СІМКИ, де привітає Рудого Донні з його 80-річчям!

Путло Погане не любить бити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в джерело ЗЕлафи, що супроводжує Путла всю війну.
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15.06.2026 08:32 Відповісти
В кадре мелькнув ухилянт. Здоровый, молодой.
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15.06.2026 08:47 Відповісти
Зелена паскуда мабуть особисто попросив пукіна вдарити по набу!
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15.06.2026 08:48 Відповісти
ВАКС
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15.06.2026 08:53 Відповісти
Та і хер з ним, дуже болить за звичайних людей, особливо за тих хто вибирав " сук з народу"...
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15.06.2026 08:55 Відповісти
Мабуть за друзів Зеленського антікорупціонери серйозно взялись, а вони , як говориться зробили "звонок другу, тобто - путіну поскаржилися. Ну ось путін допоміг друзям Зеленого, за яких взялися антікорупціонери.
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15.06.2026 09:03 Відповісти
 
 