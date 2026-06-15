Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову. ФОТО
Ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, ещё 9 получили ранения.
Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ.
Потери в семье ГСЧС
По его словам, в Небесный караул ушли бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:
- командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
- водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.
"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Верные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев. Вся наша семья ГСЧС склоняет головы в скорби. Искренние соболезнования родным, потерявшим своих близких. Вечная память и слава Героям-спасателям!", - подчеркивает Даник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя исотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
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Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
Готовий помінятися з ними місцями. Я стану рятувальником і навіть не буду вимагати ніяких страховок. Тільки дайте мені можливість звільнитися з рабства і жити з сім'єю. Чогось не бачу черг в ЗСУ, зато бачу чергі в ДСНС, ментовку і прочі привілейовані структури.
Я вважаю, що треба закрити всі програми ************************, а всі кошти пустити з цих популяристичних розбазарювань грошей на грошове забезпечення військових і їх лікування будь якої складності за рахунок держави та страхових виплат за втрату здоров'я.
Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.