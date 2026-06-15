Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову. ФОТО

Ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, ещё 9 получили ранения.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ.

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Потери в семье ГСЧС

По его словам, в Небесный караул ушли бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;

водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Верные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев. Вся наша семья ГСЧС склоняет головы в скорби. Искренние соболезнования родным, потерявшим своих близких. Вечная память и слава Героям-спасателям!", - подчеркивает Даник.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя исотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

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