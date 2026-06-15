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Новости Атака беспилотников на Харьков Спасательные операции
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Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову. ФОТО

Ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, ещё 9 получили ранения.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ.

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Потери в семье ГСЧС

По его словам, в Небесный караул ушли бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

  • командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
  • водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

погибшие спасатели

"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Верные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев. Вся наша семья ГСЧС склоняет головы в скорби. Искренние соболезнования родным, потерявшим своих близких. Вечная память и слава Героям-спасателям!", - подчеркивает Даник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС ликвидирует последствия атаки в Киеве: более 240 спасателей на месте

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Херсонщины: 3 человека получили ранения, еще один - погиб

Автор: 

обстрел (33139) Харьков (7897) спасатели (242) ГСЧС (5207) Харьковская область (2784) Харьковский район (921)
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Топ комментарии
+15
Повторно по тому же месту - кондомы нештопаные. Ребятам вечная память.
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15.06.2026 10:11 Ответить
+8
Царство небесне і вічний спокій хоробрим українцям! 💔🙏🇺🇦

Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.
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15.06.2026 10:25 Ответить
+7
Пані Свириденко, досі немає відчуття, що рятувальники і є учасниками бойових дій та ще на першій лінії?
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
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15.06.2026 10:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Повторно по тому же месту - кондомы нештопаные. Ребятам вечная память.
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15.06.2026 10:11 Ответить
🤬‼️🇺🇦❤️🤬🤬🤬‼️‼️🇺🇦🇪🇺❤️
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15.06.2026 10:19 Ответить
Пані Свириденко, досі немає відчуття, що рятувальники і є учасниками бойових дій та ще на першій лінії?
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
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15.06.2026 10:23 Ответить
Ага, я сотку платити. А краще 400 які обіцяє найвеличніший.
Готовий помінятися з ними місцями. Я стану рятувальником і навіть не буду вимагати ніяких страховок. Тільки дайте мені можливість звільнитися з рабства і жити з сім'єю. Чогось не бачу черг в ЗСУ, зато бачу чергі в ДСНС, ментовку і прочі привілейовані структури.
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15.06.2026 10:40 Ответить
PS якщо що, я не проти що рятувальники мають отримувати статус. Тільки є багато інших категорій які заслуговують значно більше. Прсто черга здорова. Спочатку попіклувалися би про права рабам-ЗСУшнікам, а потім вже для всіх інших.
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15.06.2026 10:45 Ответить
Ну, то не варто щось гнати на рятувальників, тим більше якщо ви військовий. На сьогодні військові це ті хто точно знає, що таке добро і зло і їм величезна повага.
Я вважаю, що треба закрити всі програми ************************, а всі кошти пустити з цих популяристичних розбазарювань грошей на грошове забезпечення військових і їх лікування будь якої складності за рахунок держави та страхових виплат за втрату здоров'я.
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15.06.2026 11:59 Ответить
Царство небесне і вічний спокій хоробрим українцям! 💔🙏🇺🇦

Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.
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15.06.2026 10:25 Ответить
Вічного пекла як на небі так і на землі кожному лаптеногому у світі!!!
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15.06.2026 10:31 Ответить
Вічна пам'ять цим благородним чоловікам.
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15.06.2026 10:41 Ответить
Вічна пошана Героям Рятувальникам Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадиму Зінченко ,Слава Воїнам які рятували життя !!! 🙏 🇺🇦 😢
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15.06.2026 10:42 Ответить
😢 Щоб ви виздихали какцапські ублюдки від сопливих пуголовків до старих маразматиків.
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15.06.2026 10:51 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям...
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15.06.2026 10:54 Ответить
 
 