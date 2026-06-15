Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову. ФОТО
Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення.
Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує Цензор.НЕТ.
Втрати в родині ДСНС
За його словами, до Небесного караулу стали бійці 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:
- командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
- пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
- пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
- водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.
"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців.Вся наша родина ДСНС схиляє голови у скорботі. Щирі співчуття рідним, які втратили своїх близьких. Вічна пам’ять і слава Героям-рятувальникам!", - наголошує Даник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
Топ коментарі
+14 Alexey Poltorak
показати весь коментар15.06.2026 10:11 Відповісти Посилання
+7 Катруся
показати весь коментар15.06.2026 10:25 Відповісти Посилання
+6 Nika Vesela
показати весь коментар15.06.2026 10:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
Готовий помінятися з ними місцями. Я стану рятувальником і навіть не буду вимагати ніяких страховок. Тільки дайте мені можливість звільнитися з рабства і жити з сім'єю. Чогось не бачу черг в ЗСУ, зато бачу чергі в ДСНС, ментовку і прочі привілейовані структури.
Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.