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Новини Атака безпілотників на Харків Рятувальні операції ДСНС
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Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову. ФОТО

Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати в родині ДСНС

За його словами, до Небесного караулу стали бійці 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

  • командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
  • пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
  • водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

загиблі рятувальники

"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців.Вся наша родина ДСНС схиляє голови у скорботі. Щирі співчуття рідним, які втратили своїх близьких. Вічна пам’ять і слава Героям-рятувальникам!", - наголошує Даник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС ліквідовує наслідки атаки в Києві: понад 240 рятувальників на місці

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Херсонщини: 3 людини дістали поранення, ще одина - загинула

Автор: 

обстріл (34491) Харків (6144) рятувальники (206) ДСНС (5354) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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Топ коментарі
+14
Повторно по тому же месту - кондомы нештопаные. Ребятам вечная память.
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15.06.2026 10:11 Відповісти
+7
Царство небесне і вічний спокій хоробрим українцям! 💔🙏🇺🇦

Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.
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15.06.2026 10:25 Відповісти
+6
Пані Свириденко, досі немає відчуття, що рятувальники і є учасниками бойових дій та ще на першій лінії?
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
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15.06.2026 10:23 Відповісти
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Повторно по тому же месту - кондомы нештопаные. Ребятам вечная память.
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15.06.2026 10:11 Відповісти
🤬‼️🇺🇦❤️🤬🤬🤬‼️‼️🇺🇦🇪🇺❤️
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15.06.2026 10:19 Відповісти
Пані Свириденко, досі немає відчуття, що рятувальники і є учасниками бойових дій та ще на першій лінії?
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
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15.06.2026 10:23 Відповісти
Ага, я сотку платити. А краще 400 які обіцяє найвеличніший.
Готовий помінятися з ними місцями. Я стану рятувальником і навіть не буду вимагати ніяких страховок. Тільки дайте мені можливість звільнитися з рабства і жити з сім'єю. Чогось не бачу черг в ЗСУ, зато бачу чергі в ДСНС, ментовку і прочі привілейовані структури.
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15.06.2026 10:40 Відповісти
PS якщо що, я не проти що рятувальники мають отримувати статус. Тільки є багато інших категорій які заслуговують значно більше. Прсто черга здорова. Спочатку попіклувалися би про права рабам-ЗСУшнікам, а потім вже для всіх інших.
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15.06.2026 10:45 Відповісти
Царство небесне і вічний спокій хоробрим українцям! 💔🙏🇺🇦

Вкотре переконуюсь в масштабах підлості кацапа.
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15.06.2026 10:25 Відповісти
Вічного пекла як на небі так і на землі кожному лаптеногому у світі!!!
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15.06.2026 10:31 Відповісти
Вічна пам'ять цим благородним чоловікам.
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15.06.2026 10:41 Відповісти
Вічна пошана Героям Рятувальникам Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадиму Зінченко ,Слава Воїнам які рятували життя !!! 🙏 🇺🇦 😢
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15.06.2026 10:42 Відповісти
😢 Щоб ви виздихали какцапські ублюдки від сопливих пуголовків до старих маразматиків.
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15.06.2026 10:51 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям...
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15.06.2026 10:54 Відповісти
 
 