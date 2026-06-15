Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову. ФОТО

Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати в родині ДСНС

За його словами, до Небесного караулу стали бійці 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців.Вся наша родина ДСНС схиляє голови у скорботі. Щирі співчуття рідним, які втратили своїх близьких. Вічна пам’ять і слава Героям-рятувальникам!", - наголошує Даник.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

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