Під час обстрілу загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін. ФОТО

Під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Харкові загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Олексій Дорожкін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав підступного повторного удару.

"Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи.

Ми зробимо все, щоб підтримати родину нашого героя!

У Олексія залишилась дружина та донька 1 рік", - повідомив Терехов.

Що передувало?

Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.

Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа. Під час гасіння пожежі в Харкові внаслідок повторного російського удару загинули п’ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.

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