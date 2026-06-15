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Новини Обстріли Києва
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ДСНС ліквідовує наслідки атаки в Києві: понад 240 рятувальників на місці

Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та "Мистецькому арсеналі" після ударів РФ

Після нічного обстрілу в Києві працюють дев’ять активних локацій. У ліквідації наслідків задіяно сотні рятувальників та спеціальну техніку ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Київ24 повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

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Він зазначив, що пожежу на території Києво-Печерської лаври гасять за підвищеним рангом через статус об’єкта культурної спадщини.

За словами речника ДСНС України, цієї ночі та вранці на місці працюють понад 240 рятувальників і більш як 60 одиниць техніки. Серед них — висотна та інженерна техніка для розбору конструкцій, а також пожежні автоцистерни.

Водночас у Києві після масованої російської атаки залишаються дев’ять активних локацій, де тривають роботи з ліквідації наслідків.

Рятувальники працюють за визначеними напрямками, і сил Київського гарнізону наразі достатньо, повідомив Хорунжий. За його словами, у ДСНС передбачені алгоритми залучення додаткових ресурсів із сусідніх регіонів у разі необхідності.

Він також зазначив, що цієї ночі найбільше постраждали Київ, Київщина, Дніпро та Харків.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

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Київ (20877) обстріл (34491) ДСНС (5354)
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Пані Свириденко, досі немає відчуття, що рятувальники і є учасниками бойових дій та ще на першій лінії?
Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!
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15.06.2026 09:04 Відповісти
 
 