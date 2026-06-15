ДСНС ліквідовує наслідки атаки в Києві: понад 240 рятувальників на місці
Після нічного обстрілу в Києві працюють дев’ять активних локацій. У ліквідації наслідків задіяно сотні рятувальників та спеціальну техніку ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Київ24 повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.
Він зазначив, що пожежу на території Києво-Печерської лаври гасять за підвищеним рангом через статус об’єкта культурної спадщини.
За словами речника ДСНС України, цієї ночі та вранці на місці працюють понад 240 рятувальників і більш як 60 одиниць техніки. Серед них — висотна та інженерна техніка для розбору конструкцій, а також пожежні автоцистерни.
Водночас у Києві після масованої російської атаки залишаються дев’ять активних локацій, де тривають роботи з ліквідації наслідків.
Рятувальники працюють за визначеними напрямками, і сил Київського гарнізону наразі достатньо, повідомив Хорунжий. За його словами, у ДСНС передбачені алгоритми залучення додаткових ресурсів із сусідніх регіонів у разі необхідності.
Він також зазначив, що цієї ночі найбільше постраждали Київ, Київщина, Дніпро та Харків.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
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Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!