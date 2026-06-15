ДСНС ліквідовує наслідки атаки в Києві: понад 240 рятувальників на місці

Після нічного обстрілу в Києві працюють дев’ять активних локацій. У ліквідації наслідків задіяно сотні рятувальників та спеціальну техніку ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Київ24 повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

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Він зазначив, що пожежу на території Києво-Печерської лаври гасять за підвищеним рангом через статус об’єкта культурної спадщини.

За словами речника ДСНС України, цієї ночі та вранці на місці працюють понад 240 рятувальників і більш як 60 одиниць техніки. Серед них — висотна та інженерна техніка для розбору конструкцій, а також пожежні автоцистерни.

Водночас у Києві після масованої російської атаки залишаються дев’ять активних локацій, де тривають роботи з ліквідації наслідків.

Рятувальники працюють за визначеними напрямками, і сил Київського гарнізону наразі достатньо, повідомив Хорунжий. За його словами, у ДСНС передбачені алгоритми залучення додаткових ресурсів із сусідніх регіонів у разі необхідності.

Він також зазначив, що цієї ночі найбільше постраждали Київ, Київщина, Дніпро та Харків.

Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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