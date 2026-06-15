Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство через удар РФ по Києво-Печерській Лаврі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну", - каже Сибіга.

Він нагадав, що від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів.

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"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", - додав він.

Звернення до ЮНЕСКО

За словами Сибіги, Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство.

"Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", - резюмує він.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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