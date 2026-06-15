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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

лавра

Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство через удар РФ по Києво-Печерській Лаврі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну", - каже Сибіга.

Він нагадав, що від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів.

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"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", - додав він.

Звернення до ЮНЕСКО

За словами Сибіги, Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство.

"Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", - резюмує він.

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Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) ЮНЕСКО (178) Сибіга Андрій (1003)
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В Дніпрі знищили старовинну протестантську церкву з органним залом.
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15.06.2026 08:54 Відповісти
Кривавого злочинця терориста путіна треба тільки знищити ,скільки ця паскуда принесло біди ,воно не має права на існування.
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15.06.2026 08:59 Відповісти
Там все плем'я найгірші варвари. А ***** ватажок.
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15.06.2026 09:00 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 15/07.2026:
Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?

Росія так нічого не зрозуміла .
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15.06.2026 09:03 Відповісти
Пусть напишут в спортлото, як співав В.Висоцький.
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15.06.2026 09:05 Відповісти
путлєр це реінкарнація дявола на землі, а слуга у нього гундяєв...
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15.06.2026 09:06 Відповісти
 
 