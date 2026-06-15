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Дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждали дитина та дві жінки. ФОТОрепортаж
Унаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах постраждали троє людей, включно з дитиною. Також пошкоджено будівлю комунальної установи в центрі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Зазначається, що російський дрон "Молнія" поцілив у багатоповерхівку у Ковпаківському районі обласного центру.
"Поранення дістали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний", - йдеться в повідомленні.
Ще одного удару ворог завдав по будівлі комунальної установи у центрі міста.
На місцях влучань пошкоджені вікна та балконні рами. Інші наслідки ліквідовуються.
Наслідки атаки
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