Дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждали дитина та дві жінки. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах постраждали троє людей, включно з дитиною. Також пошкоджено будівлю комунальної установи в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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Зазначається, що російський дрон "Молнія" поцілив у багатоповерхівку у Ковпаківському районі обласного центру.

"Поранення дістали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Ще одного удару ворог завдав по будівлі комунальної установи у центрі міста.

На місцях влучань пошкоджені вікна та балконні рами. Інші наслідки ліквідовуються.

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Наслідки атаки











