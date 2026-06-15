Дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадали ребенок и две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате удара дрона по многоэтажному дому в Сумах пострадали три человека, в том числе ребенок. Также повреждено здание коммунального учреждения в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что российский дрон "Молния" попал в многоэтажку в Ковпаковском районе областного центра.

"Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65-ти и 38-ми лет. Все госпитализированы, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.

В местах попаданий повреждены окна и балконные рамы. Остальные последствия устраняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: трое пострадавших и повреждения в пяти районах

Последствия атаки











