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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Атака на Киевскую область: трое пострадавших и повреждения в пяти районах

Российская атака на Киевскую область: повреждены дома, склады и автомобили

В ночь на 15 июня российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

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"К сожалению, пострадали три человека, среди них - ребенок. В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Удары по районам

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:

  • В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.
  • В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.
  • В Фастовском районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.
  • В Бучанском районе повреждены складские помещения.
  • В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

На местах происшествий работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений.

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Киевская область (4673) обстрел (33139)
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Було-б, більше - якби на їх шляху не стояли Сумщина з Чернігівщиною... Ранок почався з вибухів у повітрі - наші хлопці зустрічали "коршаків", над Чернігівщиною. Чув десь п'ять вибухів . Диму від землі не бачив - лише хмарки диму у повітрі. Значить, працювали перехоплювачі, і підривали "шахєди" в повітрі...
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15.06.2026 07:18 Ответить
Всiма ********** засобами вгатити по головному цвинару всих часiв i народiв, де чалиться головне мумiйо ластоногих оленiв.
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15.06.2026 07:19 Ответить
цвинТар
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15.06.2026 07:32 Ответить
 
 