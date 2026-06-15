Атака на Киевскую область: трое пострадавших и повреждения в пяти районах

В ночь на 15 июня российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

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"К сожалению, пострадали три человека, среди них - ребенок. В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Удары по районам

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

На местах происшествий работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений.

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