Атака на Днепр: ранен человек, повреждены предприятие и колледж. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 июня Днепр подвергся вражеской атаке. В городе возник пожар, в результате удара ранения получил один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Также повреждено предприятие, на территории которого возник пожар.

Позже уточнили, что в результате атаки российских войск в Днепре разрушено одно из зданий колледжа. Взрывной волной выбиты окна в школе и культурном учреждении.

Спасательные службы и соответствующие подразделения работают на месте, последствия атаки уточняются.

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Последствия атаки



















