1 117 0
Атака на Днепр: ранен человек, повреждены предприятие и колледж. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 15 июня Днепр подвергся вражеской атаке. В городе возник пожар, в результате удара ранения получил один человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Также повреждено предприятие, на территории которого возник пожар.
Позже уточнили, что в результате атаки российских войск в Днепре разрушено одно из зданий колледжа. Взрывной волной выбиты окна в школе и культурном учреждении.
Спасательные службы и соответствующие подразделения работают на месте, последствия атаки уточняются.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль