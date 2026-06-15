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Атака на Дніпро: поранена людина, пошкоджено підприємство та коледж. ФОТОрепортаж
У ніч на 15 червня Дніпро зазнав ворожої атаки. У місті виникла пожежа, внаслідок удару поранення дістала одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також пошкоджено підприємство, на території якого виникла пожежа.
Пізніше уточнено, що через атаку російських військ у Дніпрі зруйновано одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибито вікна у школі та закладі культури.
Рятувальні служби та відповідні підрозділи працюють на місці, наслідки атаки уточнюються.
Наслідки атаки
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