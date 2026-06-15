Атака на Дніпро: поранена людина, пошкоджено підприємство та коледж. ФОТОрепортаж

У ніч на 15 червня Дніпро зазнав ворожої атаки. У місті виникла пожежа, внаслідок удару поранення дістала одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Також пошкоджено підприємство, на території якого виникла пожежа.

Пізніше уточнено, що через атаку російських військ у Дніпрі зруйновано одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибито вікна у школі та закладі культури.

Рятувальні служби та відповідні підрозділи працюють на місці, наслідки атаки уточнюються.

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Наслідки атаки



















