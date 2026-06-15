Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкодження у п’яти районах

У ніч проти 15 червня російські окупанти атакували Київщину ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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"На жаль, постраждали троє людей, серед них - дитина. У Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес.", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області:

У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.

У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень.

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