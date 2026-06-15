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Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкодження у п’яти районах
У ніч проти 15 червня російські окупанти атакували Київщину ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"На жаль, постраждали троє людей, серед них - дитина. У Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес.", - йдеться в повідомленні.
Удари по районах
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області:
- У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.
- У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.
- У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.
- У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.
- У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.
На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень.
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Яр Холодний
показати весь коментар15.06.2026 07:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
alexandr shamov
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