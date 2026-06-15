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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкодження у п’яти районах

Російська атака на Київську область: пошкоджено будинки, склади й авто

У ніч проти 15 червня російські окупанти атакували Київщину ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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"На жаль, постраждали троє людей, серед них - дитина. У Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес.", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області:

  • У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.
  • У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.
  • У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.
  • У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.
  • У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень.

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Автор: 

Київська область (4633) обстріл (34491)
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Було-б, більше - якби на їх шляху не стояли Сумщина з Чернігівщиною... Ранок почався з вибухів у повітрі - наші хлопці зустрічали "коршаків", над Чернігівщиною. Чув десь п'ять вибухів . Диму від землі не бачив - лише хмарки диму у повітрі. Значить, працювали перехоплювачі, і підривали "шахєди" в повітрі...
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15.06.2026 07:18 Відповісти
Всiма ********** засобами вгатити по головному цвинару всих часiв i народiв, де чалиться головне мумiйо ластоногих оленiв.
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15.06.2026 07:19 Відповісти
цвинТар
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15.06.2026 07:32 Відповісти
 
 