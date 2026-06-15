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Новини Відео Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Атака РФ на Київ: знищено майже цілу вулицю на Осокорках. ВIДЕО

Вночі 15 червня під масованої атаки РФ на Київ постраждали столичні Осокорки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі. 

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Деталі

Як пишуть у телеграм-каналі, так практично знищено цілу вулицю.

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Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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Автор: 

Київ (20877) обстріл (34491)
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кацапи куди не попадуть, то там штаб НАТО
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15.06.2026 08:42 Відповісти
Все по простих людях
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15.06.2026 08:44 Відповісти
рашистській рєйх має бути зруйнований...
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15.06.2026 08:46 Відповісти
Вчора плішиве ***** привітало руде *****. Чомусь відразу подумалось - значить знову буде...
А це от "феєрверк" від обох...
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15.06.2026 08:55 Відповісти
Рашиську погань тільки треба знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,коли для всього світу св'ято футболу ,рашиські чорти радіють що вони убивають мирних громадян ,руйнують культурні пам'ятки і житлові будинки ,це варвари.
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15.06.2026 08:55 Відповісти
На болотах мають лишитися лише болота!
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15.06.2026 09:02 Відповісти
 
 