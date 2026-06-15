Атака РФ на Київ: знищено майже цілу вулицю на Осокорках. ВIДЕО
Вночі 15 червня під масованої атаки РФ на Київ постраждали столичні Осокорки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Деталі
Як пишуть у телеграм-каналі, так практично знищено цілу вулицю.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
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А це от "феєрверк" від обох...