Атака РФ на Киев: уничтожена почти целая улица на Осокорках
Ночью 15 июня в результате массированной атаки РФ на Киев пострадал столичный район Осокорки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Детали
Как пишут в Telegram-канале, практически уничтожена целая улица.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
- После атаки горитКиево-Печерская лавра. Сейчас на территории святынипродолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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А це от "феєрверк" від обох...
По Антонова теж по корпусу прилітали кацапські ракети - корпус понівечений, а навпроти через дорогу будинки всі цілі і вікна на місці.