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Атака РФ на Киев: уничтожена почти целая улица на Осокорках

Ночью 15 июня в результате массированной атаки РФ на Киев пострадал столичный район Осокорки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети. 

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Детали

Как пишут в Telegram-канале, практически уничтожена целая улица.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
  • После атаки горитКиево-Печерская лавра. Сейчас на территории святынипродолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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Автор: 

Киев (26454) обстрел (33139)
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кацапи куди не попадуть, то там штаб НАТО
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15.06.2026 08:42 Ответить
Все по простих людях
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15.06.2026 08:44 Ответить
рашистській рєйх має бути зруйнований...
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15.06.2026 08:46 Ответить
Вчора плішиве ***** привітало руде *****. Чомусь відразу подумалось - значить знову буде...
А це от "феєрверк" від обох...
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15.06.2026 08:55 Ответить
Рашиську погань тільки треба знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,коли для всього світу св'ято футболу ,рашиські чорти радіють що вони убивають мирних громадян ,руйнують культурні пам'ятки і житлові будинки ,це варвари.
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15.06.2026 08:55 Ответить
На болотах мають лишитися лише болота!
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15.06.2026 09:02 Ответить
Оце удар ракети з вагою біля 500кг що зносить і дерева і цегляні будинки. Зате коли наша Фламінго кудись вдарить з заявленою бч 1000кг, то в будинках навпроти даже вікна майже всі цілі. Десь нас найопують з цими фламінгами
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15.06.2026 09:39 Ответить
Звідки інформація про 500 кг? Яка це взагалі була ракета? якийсь ваш комент маніпулятивний
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15.06.2026 09:51 Ответить
Є різниця між наслідками влучання ракети по приватній забудові і по забізобетонних конструкціях заводу.
По Антонова теж по корпусу прилітали кацапські ракети - корпус понівечений, а навпроти через дорогу будинки всі цілі і вікна на місці.
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15.06.2026 10:12 Ответить
 
 