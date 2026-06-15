ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ, - Воздушные

В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет различных типов. Основным направлением атаки стал Киев, ракетные удары также пришлись на Днепр и Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По данным Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками было зафиксировано 681 средство воздушного нападения: 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

Среди них:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (из района временно оккупированного Крыма);

34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (из Брянской и Курской областей РФ);

30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

611 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 632 цели, в том числе 50 ракет и 582 беспилотника.

Среди них:

5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

582 вражеских БПЛА различных типов.

Также зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще в 12 локациях.

Воздушные силы сообщают, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся отдельные ударные беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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