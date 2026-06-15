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Новости Результат работы ПВО
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ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ, - Воздушные

В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет различных типов. Основным направлением атаки стал Киев, ракетные удары также пришлись на Днепр и Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По данным Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками было зафиксировано 681 средство воздушного нападения: 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

Среди них:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (из района временно оккупированного Крыма);
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (из Брянской и Курской областей РФ);
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 611 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО 15 июня

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 632 цели, в том числе 50 ракет и 582 беспилотника.

Среди них:

  • 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 582 вражеских БПЛА различных типов.

Также зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще в 12 локациях.

Воздушные силы сообщают, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся отдельные ударные беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Автор: 

крылатые ракеты (938) обстрел (33139) ПВО (3744) ракеты (3993) Воздушные силы (3144) баллистические ракеты (576)
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Гарна робота ППО..Смерть свинособакам..
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15.06.2026 08:33 Ответить
по цирконам збито 99%
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15.06.2026 08:40 Ответить
по крилатих 100%
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15.06.2026 08:41 Ответить
по шахедах 95%
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15.06.2026 08:45 Ответить
а по балістиці менше половини.
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15.06.2026 09:00 Ответить
Я вам так скажу, СКОЛЬКО РАЗ УВИДИШЬ росеянца, СТОЛЬКО РАЗ УБЕЙ ЗАСРАНЦА!!!!
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15.06.2026 08:48 Ответить
Буде тобі, враже, Так, як Відьма скаже! Скільки в святу землю Впало зерен жита - Стільки разів буде Тебе, враже вбито! Скільки, враже, півень Вночі кукуріка - Стільки днів у тебе Доживати віка!
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15.06.2026 08:58 Ответить
Українські ППО - титани!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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15.06.2026 08:53 Ответить
 
 