ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ, - Повітряні сили

У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів. Основним напрямком атаки став Київ, також ракетних ударів зазнали Дніпро та Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу: 70 ракет і 611 безпілотників різних типів.

Серед них:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (з району тимчасово окупованого Криму);

34 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 (з Брянської та Курської областей РФ);

30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

611 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 632 цілі, зокрема 50 ракет і 582 безпілотники.

Серед них:

5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

582 ворожі БпЛА різних типів.

Також зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 12 локаціях.

Повітряні сили повідомляють, що атака триває, у повітряному просторі України перебувають окремі ударні безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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