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Новини Результат роботи ППО
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ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ, - Повітряні сили

У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів. Основним напрямком атаки став Київ, також ракетних ударів зазнали Дніпро та Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу: 70 ракет і 611 безпілотників різних типів.

Серед них:

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (з району тимчасово окупованого Криму);
  • 34 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 (з Брянської та Курської областей РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
  • 611 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО 15 червня

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 632 цілі, зокрема 50 ракет і 582 безпілотники.

Серед них:

  • 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
  • 582 ворожі БпЛА різних типів.

Також зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 12 локаціях.

Повітряні сили повідомляють, що атака триває, у повітряному просторі України перебувають окремі ударні безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1125) обстріл (34491) ППО (4183) ракети (4450) Повітряні сили (3474) балістичні ракети (607)
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Гарна робота ППО..Смерть свинособакам..
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15.06.2026 08:33 Відповісти
по цирконам збито 99%
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15.06.2026 08:40 Відповісти
по крилатих 100%
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15.06.2026 08:41 Відповісти
по шахедах 95%
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15.06.2026 08:45 Відповісти
а по балістиці менше половини.
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15.06.2026 09:00 Відповісти
рудий ракети зажмотив
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15.06.2026 09:12 Відповісти
Я вам так скажу, СКОЛЬКО РАЗ УВИДИШЬ росеянца, СТОЛЬКО РАЗ УБЕЙ ЗАСРАНЦА!!!!
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15.06.2026 08:48 Відповісти
Буде тобі, враже, Так, як Відьма скаже! Скільки в святу землю Впало зерен жита - Стільки разів буде Тебе, враже вбито! Скільки, враже, півень Вночі кукуріка - Стільки днів у тебе Доживати віка!
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15.06.2026 08:58 Відповісти
Українські ППО - титани!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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15.06.2026 08:53 Відповісти
Усіх причетних до запуску ракет по Україні, вплоть до тих, хто лише підкачував повітря в колеса літаків, треба буде нівелювати.
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15.06.2026 09:13 Відповісти
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15.06.2026 09:13 Відповісти
 
 