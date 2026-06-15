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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига

лавра

Украина в срочном порядке инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство в связи с ударом РФ по Киево-Печерской Лавре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция МИД

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", - говорит Сибига.

Он напомнил, что от Орды в 13 веке до нацистов и большевиков в 20 веке святые места Киева подвергались многочисленным варварским нападениям.

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"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", - добавил он.

Обращение к ЮНЕСКО

По словам Сибиги, Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство.

"Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", - резюмирует он.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) ЮНЕСКО (226) Сибига Андрей (988)
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Топ комментарии
+8
Кривавого злочинця терориста путіна треба тільки знищити ,скільки ця паскуда принесло біди ,воно не має права на існування.
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15.06.2026 08:59 Ответить
+5
В Дніпрі знищили старовинну протестантську церкву з органним залом.
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15.06.2026 08:54 Ответить
+5
Там все плем'я найгірші варвари. А ***** ватажок.
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15.06.2026 09:00 Ответить
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В Дніпрі знищили старовинну протестантську церкву з органним залом.
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15.06.2026 08:54 Ответить
Кривавого злочинця терориста путіна треба тільки знищити ,скільки ця паскуда принесло біди ,воно не має права на існування.
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15.06.2026 08:59 Ответить
Там все плем'я найгірші варвари. А ***** ватажок.
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15.06.2026 09:00 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 15/07.2026:
Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?

Росія так нічого не зрозуміла .
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15.06.2026 09:03 Ответить
Пусть напишут в спортлото, як співав В.Висоцький.
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15.06.2026 09:05 Ответить
путлєр це реінкарнація дявола на землі, а слуга у нього гундяєв...
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15.06.2026 09:06 Ответить
Ні, це ви занадто ***** оціни. Він є і був ****** і ним залишиться. Це стара, облиняла, зморщенна лялька в шкіряному мішку, де всі нутрощі поавають в лайні.
Злий дідусь, який відчуває неминучість свого безславного кінця. Я думаю він бачить як на його могилу йду пішки, летять, і їдуть мільойни людей аби на ній висратись. І це не його сон, це реальний стан речей.
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15.06.2026 09:17 Ответить
а на мацкву тільки двушечки від зеленого гундоса...
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15.06.2026 09:15 Ответить
Пуйлу кінець однозначно, бо він посягнув на Храм усипальницю всіх князів Київських, тих хто приніс Християнство на наші землі і зняння про Господа нашого Іісуса Христа заради нашого Спасіння🙏
Сьогодні путін вдарив прямо в престол цього Храму, тепер гаплик плешивій ісиоті.
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15.06.2026 09:20 Ответить
Привести кожну європейську чи американську мразь і тикнути мордою показавши що таке рашисти, більшовики, Московський Каганат і РПЦ, яких вони постійно захищають і наказують нам виконувати всі їхні забаганки.
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15.06.2026 09:24 Ответить
Дармоїди з ЮНЕСКО пришлють кавалерію не захист лаври
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15.06.2026 09:46 Ответить
"Україна звернеться до ЮНЕСКО..."
Можна ще звернутися до "спортлото". З тим же самим успіхом.
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15.06.2026 10:25 Ответить
 
 