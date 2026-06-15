Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига
Украина в срочном порядке инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство в связи с ударом РФ по Киево-Печерской Лавре.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция МИД
"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", - говорит Сибига.
Он напомнил, что от Орды в 13 веке до нацистов и большевиков в 20 веке святые места Киева подвергались многочисленным варварским нападениям.
"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", - добавил он.
Обращение к ЮНЕСКО
По словам Сибиги, Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство.
"Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", - резюмирует он.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?
Росія так нічого не зрозуміла .
Злий дідусь, який відчуває неминучість свого безславного кінця. Я думаю він бачить як на його могилу йду пішки, летять, і їдуть мільойни людей аби на ній висратись. І це не його сон, це реальний стан речей.
Сьогодні путін вдарив прямо в престол цього Храму, тепер гаплик плешивій ісиоті.
Можна ще звернутися до "спортлото". З тим же самим успіхом.