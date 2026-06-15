ГСЧС ликвидирует последствия атаки в Киеве: более 240 спасателей на месте
После ночного обстрела в Киеве действуют девять активных точек. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей и специальная техника ГСЧС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Киев24 сообщил пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
Он отметил, что пожар на территории Киево-Печерской лавры тушат по повышенному рангу из-за статуса объекта культурного наследия.
По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины, этой ночью и утром на месте работают более 240 спасателей и более 60 единиц техники. Среди них - высотная и инженерная техника для разбора конструкций, а также пожарные автоцистерны.
В то же время в Киеве после массированной российской атаки остаются девять активных локаций, где продолжаются работы по ликвидации последствий.
Спасатели работают по определенным направлениям, и сил Киевского гарнизона пока достаточно, сообщил Хорунжий. По его словам, в ГСЧС предусмотрены алгоритмы привлечения дополнительных ресурсов из соседних регионов в случае необходимости.
Он также отметил, что этой ночью больше всего пострадали Киев, Киевская область, Днепр и Харьков.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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Вже перестаньке ховати голову між колінками, дайте їм статус бойових дій і негайно, НЕГАЙНО, застрахуйте їх життя так само як і військових на фронті!!
Сьгодні плешива потвора, жалюгідний смррчок, ккхекхешна обісрана облізла істота істота з його дебільним скавчанням.уа-уа-уа, вбив п'ятьох наших Героїв рятувальникі і стільки ж поранив під час виконання ними свої обов'язків. Знов осиротіли сім'ї. Не має бути різниці в повазі.держави до всіх, хто ким бе не був якщо загинув виконуючі свій службовий обов'язок і піклування про їх сім'ї Державою мають бути ОДНАКОВИМИ!!