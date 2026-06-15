ГСЧС ликвидирует последствия атаки в Киеве: более 240 спасателей на месте

После ночного обстрела в Киеве действуют девять активных точек. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей и специальная техника ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Киев24 сообщил пресс-секретарь ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что пожар на территории Киево-Печерской лавры тушат по повышенному рангу из-за статуса объекта культурного наследия.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины, этой ночью и утром на месте работают более 240 спасателей и более 60 единиц техники. Среди них - высотная и инженерная техника для разбора конструкций, а также пожарные автоцистерны.

В то же время в Киеве после массированной российской атаки остаются девять активных локаций, где продолжаются работы по ликвидации последствий.

Спасатели работают по определенным направлениям, и сил Киевского гарнизона пока достаточно, сообщил Хорунжий. По его словам, в ГСЧС предусмотрены алгоритмы привлечения дополнительных ресурсов из соседних регионов в случае необходимости.

Он также отметил, что этой ночью больше всего пострадали Киев, Киевская область, Днепр и Харьков.

Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига