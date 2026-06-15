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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Во время обстрела погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин. ФОТО

В ходе ликвидации последствий российского обстрела в Харькове погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета Алексей Дорожкин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Вместе со спасателями он выполнял работы по ликвидации последствий обстрела, во время которого враг нанес коварный повторный удар.

Трагедия в Харькове: погиб спасатель Алексей Дорожкин во время обстрела

"Алексей был одним из лучших профессионалов своего дела, всегда на месте попаданий оперативно организовывал поисково-спасательные и восстановительные работы.

Мы сделаем все, чтобы поддержать семью нашего героя!

У Алексея остались жена и дочь 1 год", - сообщил Терехов.

Что предшествовало?

Российские войска поздно вечером 14 июня нанесли очередной удар по Харькову.

Под ударом оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар. Во время тушения пожара в Харькове в результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС, еще как минимум пятеро получили ранения.

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обстрел (33139) Харьков (7891) жертва (342) Харьковская область (2784) Харьковский район (921)
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