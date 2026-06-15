Во время обстрела погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин. ФОТО

В ходе ликвидации последствий российского обстрела в Харькове погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета Алексей Дорожкин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Вместе со спасателями он выполнял работы по ликвидации последствий обстрела, во время которого враг нанес коварный повторный удар.

"Алексей был одним из лучших профессионалов своего дела, всегда на месте попаданий оперативно организовывал поисково-спасательные и восстановительные работы.

Мы сделаем все, чтобы поддержать семью нашего героя!

У Алексея остались жена и дочь 1 год", - сообщил Терехов.

Что предшествовало?

Российские войска поздно вечером 14 июня нанесли очередной удар по Харькову.

Под ударом оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар. Во время тушения пожара в Харькове в результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС, еще как минимум пятеро получили ранения.

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