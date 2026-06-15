Обстріл Херсонщини: 3 людини дістали поранення, ще одна - загинула

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Тараса Шевченка, Біляївка, Миролюбівка, Раківка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Широка Балка, Урожайне, Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Милове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Тягинка, Високе, Петропавлівка, Софіївка, Посад-Покровське, Олександрівка, Чорнобаївка, Благодатне та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили адмінбудівлі, газопровід та приватний гараж.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Також зранку російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Ще до лікарні доставили 67-річну жінку. Попередньо, вона отримала вибухову травму. Нині медики проводять обстеження та надають їй допомогу.

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