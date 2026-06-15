Обстріл Херсонщини: 3 людини дістали поранення, ще одна - загинула
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Тараса Шевченка, Біляївка, Миролюбівка, Раківка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Широка Балка, Урожайне, Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Милове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Тягинка, Високе, Петропавлівка, Софіївка, Посад-Покровське, Олександрівка, Чорнобаївка, Благодатне та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили адмінбудівлі, газопровід та приватний гараж.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Також зранку російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Ще до лікарні доставили 67-річну жінку. Попередньо, вона отримала вибухову травму. Нині медики проводять обстеження та надають їй допомогу.
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За словами військового, українські сили утримують, зокрема, острови Олексіївський, Круглик, Корабелів та Потьомкінський.
Пулінець зазначив, що російські війська продовжують робити спроби повернути втрачені позиції, проте українським підрозділам вдалося не лише закріпитися на островах, а й відтіснити окупантів від частини позицій у районі Олешок.
«Їм буквально як кістка у горлі той факт, що підрозділи 34-ї бригади знаходяться саме на острівній ділянці», - зазначив співрозмовник.
Командир також розповів, що одним із ключових результатів дій українських сил стало порушення логістичних маршрутів російської армії на цьому напрямку та розширення так званої «кіл-зони» - території, яка знаходиться під постійним вогневим контролем.
"І логістика перерізана, і зона ураження розширилася. Вони мали такий опорний пункт - Конківський автомобільний міст. Вони там постійно накопичувалися і завжди перебували, але щось саме вчора і сьогодні у них це перестало виходити", - заявив командир.
За словами військового, якщо раніше окупанти могли спокійно заїжджати на машинах до Олешок, то тепер їм доводиться долати гак у 20-30 кілометрів із Костогризового.