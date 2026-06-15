Обстрел Херсонской области: 3 человека получили ранения, еще один - погиб
За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.
Какие населенные пункты обстреляли?
За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Тараса Шевченко, Беляевка, Миролюбовка, Раковка, Нововоронцовка, Крещеновка, Широкая Балка, Урожайное, Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Днепровское, Золотая Балка, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Милово, Надднепрянское, Новодмитровка, Новотягинка, Осокоровка, Приднепровское, Садовое, Станислав, Тягинка, Высокое, Петропавловка, Софиевка, Посад-Покровское, Александровка, Чернобаевка, Благодатное и город Херсон.
Разрушения
Российские военные наносили удары по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Также оккупанты повредили административные здания, газопровод и частный гараж.
В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.
Также утром российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки смертельные ранения получил 66-летний мужчина. Еще в больницу доставили 67-летнюю женщину. Предварительно, она получила взрывную травму. Сейчас медики проводят обследование и оказывают ей помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За словами військового, українські сили утримують, зокрема, острови Олексіївський, Круглик, Корабелів та Потьомкінський.
Пулінець зазначив, що російські війська продовжують робити спроби повернути втрачені позиції, проте українським підрозділам вдалося не лише закріпитися на островах, а й відтіснити окупантів від частини позицій у районі Олешок.
«Їм буквально як кістка у горлі той факт, що підрозділи 34-ї бригади знаходяться саме на острівній ділянці», - зазначив співрозмовник.
Командир також розповів, що одним із ключових результатів дій українських сил стало порушення логістичних маршрутів російської армії на цьому напрямку та розширення так званої «кіл-зони» - території, яка знаходиться під постійним вогневим контролем.
"І логістика перерізана, і зона ураження розширилася. Вони мали такий опорний пункт - Конківський автомобільний міст. Вони там постійно накопичувалися і завжди перебували, але щось саме вчора і сьогодні у них це перестало виходити", - заявив командир.
За словами військового, якщо раніше окупанти могли спокійно заїжджати на машинах до Олешок, то тепер їм доводиться долати гак у 20-30 кілометрів із Костогризового.