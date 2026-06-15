Обстрел Херсонской области: 3 человека получили ранения, еще один - погиб

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Тараса Шевченко, Беляевка, Миролюбовка, Раковка, Нововоронцовка, Крещеновка, Широкая Балка, Урожайное, Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Днепровское, Золотая Балка, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Милово, Надднепрянское, Новодмитровка, Новотягинка, Осокоровка, Приднепровское, Садовое, Станислав, Тягинка, Высокое, Петропавловка, Софиевка, Посад-Покровское, Александровка, Чернобаевка, Благодатное и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Также оккупанты повредили административные здания, газопровод и частный гараж.

В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.

Также утром российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки смертельные ранения получил 66-летний мужчина. Еще в больницу доставили 67-летнюю женщину. Предварительно, она получила взрывную травму. Сейчас медики проводят обследование и оказывают ей помощь.

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