Дроны атаковали мосты на оккупированной Херсонщине: перекрыты ключевые маршруты

На оккупированной части Херсонской области зафиксированы удары по мостам вблизи Чонгара и Геническа. Оккупационная администрация сообщает о перекрытии движения и повреждении инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гауляйтера оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области Владимира Сальдо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"После ночной атаки снова поврежден мост вблизи Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. По нему также перекрыто движение.

"Сохраняется опасность от дронов, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - сообщил Сальдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топливо по морю, боеприпасы на легковых автомобилях: РФ перестраивает систему снабжения на юге, - Волошин

Что предшествовало?