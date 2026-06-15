РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12781 посетитель онлайн
Новости Удары по логистике РФ
1 406 5

Дроны атаковали мосты на оккупированной Херсонщине: перекрыты ключевые маршруты

мост, чонгар

На оккупированной части Херсонской области зафиксированы удары по мостам вблизи Чонгара и Геническа. Оккупационная администрация сообщает о перекрытии движения и повреждении инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гауляйтера оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области Владимира Сальдо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"После ночной атаки снова поврежден мост вблизи Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Дроны атаковали мосты на оккупированной Херсонщине: перекрыты ключевые маршруты

Кроме того, нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. По нему также перекрыто движение.

"Сохраняется опасность от дронов, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - сообщил Сальдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топливо по морю, боеприпасы на легковых автомобилях: РФ перестраивает систему снабжения на юге, - Волошин

Что предшествовало?

  • В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
  • 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

  • Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированных территориях юга. В результате последних атак было поражено железнодорожное сообщение и одна из понтонных переправ, которые оккупанты использовали для переброски техники.

Автор: 

мост (1028) Геническ (34) Чонгар (27) Херсонская область (5748) Генический район (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову?((Та писали,що вже всьо мостам(
показать весь комментарий
15.06.2026 07:39 Ответить
По прикладу Трампа. Той скільки разів Іран перемагав та знищував?
показать весь комментарий
15.06.2026 08:47 Ответить
Кацап смердючий?
показать весь комментарий
15.06.2026 07:52 Ответить
тільки Чому зеленомордий покидьок не дав їх підірвати перед 22 роком?? Мерзотник свідомо запустив рашистіа через чонгао. Щоб ти в пеклі горів тварюка
показать весь комментарий
15.06.2026 07:47 Ответить
 
 