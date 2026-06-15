Дроны атаковали мосты на оккупированной Херсонщине: перекрыты ключевые маршруты
На оккупированной части Херсонской области зафиксированы удары по мостам вблизи Чонгара и Геническа. Оккупационная администрация сообщает о перекрытии движения и повреждении инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гауляйтера оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области Владимира Сальдо.
"После ночной атаки снова поврежден мост вблизи Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. По нему также перекрыто движение.
"Сохраняется опасность от дронов, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - сообщил Сальдо.
Что предшествовало?
- В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
- 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
- Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.
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Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированных территориях юга. В результате последних атак было поражено железнодорожное сообщение и одна из понтонных переправ, которые оккупанты использовали для переброски техники.
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