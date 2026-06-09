Сальдо жалуется, что мост в Чонгаре получил новые повреждениям: движение перекрыто

После ночной атаки дронов мост в оккупированном Чонгаре Херсонской области вновь подвергся повреждениям.

Об этом сообщил оккупант Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть новые повреждения

"В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп", - жалуется он.

Сальдо также заверил, что на подлете к мосту в Чонгаре было сбито 20 дронов.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критической логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников поврежден мост в районе Чонгара.

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