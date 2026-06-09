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Сальдо жалуется, что мост в Чонгаре получил новые повреждениям: движение перекрыто
После ночной атаки дронов мост в оккупированном Чонгаре Херсонской области вновь подвергся повреждениям.
Об этом сообщил оккупант Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.
Есть новые повреждения
"В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп", - жалуется он.
Сальдо также заверил, что на подлете к мосту в Чонгаре было сбито 20 дронов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критической логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников поврежден мост в районе Чонгара.
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Gary Grant
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krot_lub
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