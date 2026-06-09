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Новости Удары по логистике РФ
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Сальдо жалуется, что мост в Чонгаре получил новые повреждениям: движение перекрыто

Джанкой, Чонгар

После ночной атаки дронов мост в оккупированном Чонгаре Херсонской области вновь подвергся повреждениям.

Об этом сообщил оккупант Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть новые повреждения

"В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп", - жалуется он.

Сальдо также заверил, что на подлете к мосту в Чонгаре было сбито 20 дронов.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критической логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников поврежден мост в районе Чонгара.  

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мост (1022) дроны (7325) Чонгар (19) Херсонская область (5723) Генический район (14)
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По мосту дронами. Потужно. А маса б/ч фламінго 1 тонна. Так штілєрман вєщал. Виникає логічне запитання. Але воно риторичне.
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09.06.2026 08:49 Ответить
А згадайте початок 22-го року, березень, коли Україна ще мала невеличку кількість "Точка-У". Як чудово тоді повністю розмазали "Саратов" і пошкодили ще кілька кацапських корит у порту Бердянська.
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09.06.2026 08:55 Ответить
походу фламінги не попадуть навіть якщо міст буде як футбольне поле.
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09.06.2026 09:03 Ответить
Через пять лет маленькая дырочка на чонгарском мосту подаётся,как мегеастратегическое достижение квартала,шоу продолжается,паяцы рулят.
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09.06.2026 08:53 Ответить
Деокупація Херсону теж починалася з маленької "дирочки" в Антонівському мосту.
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09.06.2026 09:08 Ответить
Оккупация Херсона началась с большого продажничества,без которого не понадобились бы сраные маленькие дырочки и вонючий,большой квартальный пиар.
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09.06.2026 10:08 Ответить
Ну і добре... "Марш смерті", під прицілом наших БПЛА, по рокаді, вздовж ЛБЗ, продовжується... Тепер "шаснуть", через Чонгар, у Крим, і там сховаться, не вдасться...
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09.06.2026 09:10 Ответить
 
 