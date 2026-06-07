БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто

В ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критически важной логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников был поврежден мост в районе Чонгара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и жалуется предатель Владимир Сальдо.

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Блокировка логистики врага

Сальдо признал, что движение через ключевой пункт пропуска "Джанкой" на въезде на оккупированный полуостров в настоящее время "временно перекрыто" из-за повреждения "мостового полотна" в районе Чонгара.

Российские СМИ и паблики захватчиков также подтверждают ночной удар.

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ССО держат под огневым контролем путь на Крым

Отметим, что накануне операторы БПЛА 3-го отдельного полка Специальных операций (ССО) имени князя Святослава Храброго официально сообщили, что взяли под воздушный контроль значительную часть сухопутного коридора, ведущего в оккупированный Крым.

В частности, на стратегическом маршруте Мелитополь — Чонгар разведывательно-ударные дроны спецподразделения планомерно уничтожают военную технику, топливозаправщики и боеприпасы захватчиков, разрушая тыловое обеспечение армии РФ.

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