БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто
В ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критически важной логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников был поврежден мост в районе Чонгара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и жалуется предатель Владимир Сальдо.
Блокировка логистики врага
Сальдо признал, что движение через ключевой пункт пропуска "Джанкой" на въезде на оккупированный полуостров в настоящее время "временно перекрыто" из-за повреждения "мостового полотна" в районе Чонгара.
Российские СМИ и паблики захватчиков также подтверждают ночной удар.
ССО держат под огневым контролем путь на Крым
- Отметим, что накануне операторы БПЛА 3-го отдельного полка Специальных операций (ССО) имени князя Святослава Храброго официально сообщили, что взяли под воздушный контроль значительную часть сухопутного коридора, ведущего в оккупированный Крым.
В частности, на стратегическом маршруте Мелитополь — Чонгар разведывательно-ударные дроны спецподразделения планомерно уничтожают военную технику, топливозаправщики и боеприпасы захватчиков, разрушая тыловое обеспечение армии РФ.
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Шашлики і десь «пасєрєдінє», з ******* розікрасти Україну!
Кому війна, а кому матір рідна...
А з точки зору війскової стратегії та ударів по логістиці, ЦЕ мало б бути вже в 22 / 23му / 24му хоча б....
А ЩО буде коли дзєля топне ніжкою та махне булавою, скеровуючи 3000 щомісячних ракет на ті мости 🤡