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Новости Удары по Крыму Удары по логистике РФ
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БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто

Джанкой, Чонгар

В ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критически важной логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников был поврежден мост в районе Чонгара

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и жалуется предатель Владимир Сальдо.

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Блокировка логистики врага

Сальдо признал, что движение через ключевой пункт пропуска "Джанкой" на въезде на оккупированный полуостров в настоящее время "временно перекрыто" из-за повреждения "мостового полотна" в районе Чонгара.

Российские СМИ и паблики захватчиков также подтверждают ночной удар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Зуевскую ТЭС на оккупированной Донецкой области: есть отключение электроэнергии. Под ударом железная дорога в Луганской области и нефтебаза в Крыму, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Атака ВСУ по логистике РФ возле Чонгара и Джанкоя

ССО держат под огневым контролем путь на Крым

  • Отметим, что накануне операторы БПЛА 3-го отдельного полка Специальных операций (ССО) имени князя Святослава Храброго официально сообщили, что взяли под воздушный контроль значительную часть сухопутного коридора, ведущего в оккупированный Крым.

В частности, на стратегическом маршруте Мелитополь — Чонгар разведывательно-ударные дроны спецподразделения планомерно уничтожают военную технику, топливозаправщики и боеприпасы захватчиков, разрушая тыловое обеспечение армии РФ. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы БПЛА 28 ОМБр взяли под огневой контроль логистику в Горловке. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5292) Джанкой (84) Крым (25911) Чонгар (18) Херсонская область (5719) Джанкойский район (1) Генический район (13)
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Топ комментарии
+12
Не підірвали, коли було потрібно, то хоч зараз через 4 роки покашмарять.
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07.06.2026 11:56 Ответить
+9
А чому він до сих пір не був знищений? Це даже не кримський міст де можна придумувати відмазки що не можемо туди дістати. До Чонгару даже шапками можна кидати. Хто в Київі зрадник і отримує двушечки з кремля?
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07.06.2026 12:04 Ответить
+8
У Криму за бензином почали обмежувати продаж продуктів. Жителі повідомляють про порожні полиці та зникнення цукру, https://theins.ru/news/293458 круп та борошна.
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07.06.2026 12:01 Ответить
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Не підірвали, коли було потрібно, то хоч зараз через 4 роки покашмарять.
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07.06.2026 11:56 Ответить
Для сабожу підриву на моста Чонгарського, єрмак😏 з верещучкою🤥, витрішкуватого шмигаля використовували, щоб за Регламентом КМУ, було на кого повісити цей злочин проти України!!! Бо зеленський, саме займався піском з кладовищ навколишніх для «династії» у Козині🫣🫣🫣!!! Яке там оті вимоги від законодавства та Конституції, про ЗАХИСТ України від московитів, в Особливий період з 2014-15 року???
Шашлики і десь «пасєрєдінє», з ******* розікрасти Україну!
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07.06.2026 13:09 Ответить
У Криму за бензином почали обмежувати продаж продуктів. Жителі повідомляють про порожні полиці та зникнення цукру, https://theins.ru/news/293458 круп та борошна.
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07.06.2026 12:01 Ответить
Звичка скуповувати все "про запас" завжди приносить багато шкоди, паніка ще ніколи не допомагала в скрутній ситуації. Пам'ятаю, як колись років 10 тому засипало наше місто снігом (несподівано звісно, взимку). Навіть хліб було дуже важко доставити до магазинів. Наші "мудрі" люди при можливості скуповували по 2-3 батони хліба одразу, чудово розуміючи, що навіть тим хто зайняв чергу позаду вже не вистачить. В результаті майже весь отой хліб потім опинився на помийках...
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07.06.2026 12:33 Ответить
Якраз думаючі люди запасалися "прозапас" в 22 му !!! Особливо після повідомленнь західних ЗМІ відкритим текстом , та після (!!!) візиту до vови самого директора ЦРУ, особи обізнаної та неймовірно зайнятої, щоб просто потеревенити з російським Наркоманом/кавоєнщіком/артистом сортирного хумору..
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07.06.2026 12:48 Ответить
Саме завдяки тому, що у нас таких "запасливих" було відносно мало в лютому 22-го, в магазинах так і залишилися повні полиці. І о диво, всім всього вистачало! Якраз "запасуни" завжди і створюють проблему там, де її не мало бути. А ще хитрі бізнесмени, котрі свідомо притримують товар, сподіваючись створити дефіцит і заробити.
Кому війна, а кому матір рідна...
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07.06.2026 13:32 Ответить
4,5 роки лише...
А з точки зору війскової стратегії та ударів по логістиці, ЦЕ мало б бути вже в 22 / 23му / 24му хоча б....
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07.06.2026 12:45 Ответить
А чому він до сих пір не був знищений? Це даже не кримський міст де можна придумувати відмазки що не можемо туди дістати. До Чонгару даже шапками можна кидати. Хто в Київі зрадник і отримує двушечки з кремля?
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07.06.2026 12:04 Ответить
Не отримує, а відправляє двушки. А не знищували, бо Верещучка не дозволяє, в неї Шатли простоюють.
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07.06.2026 13:22 Ответить
Теж саме про кримські ТЕС. Зрадники в Київі вже 5-й рік роблять вигляд що в окупованому криму ТЕС немає. А представте собі яка срака буде в окупантів коли ТЕС будуть знищені а бензину до генераторів немає.
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07.06.2026 13:24 Ответить
Партнери дозволили вбивати кацапів тільки на нашій суверенній території. Тому для цього будували дороги та не руйнували мости, робили вигляд що готуємось до шашликів. Коли б кацапи були в курсі що їх тут будуть мочити, вони б вже п'ятий рік як товкли ракетами і шахедами без перетину кордону, і жодний кацапський ******** не постраждав би ,бо партнери не дозволили б...
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07.06.2026 14:40 Ответить
Влада заборонила кримчанам збиратися групами у найбільшому ботанічному саду півострова через побоювання https://theins.ru/news/293454 «порушень порядку».
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07.06.2026 12:06 Ответить
Всього лише 4,5 років повномасштабки, і в сусідній Кримській області пошкодили міст...
А ЩО буде коли дзєля топне ніжкою та махне булавою, скеровуючи 3000 щомісячних ракет на ті мости 🤡
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07.06.2026 12:43 Ответить
Єх, Хламінгою б лупанути та де взяти.
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07.06.2026 13:25 Ответить
 
 