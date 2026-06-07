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Новости Атака беспилотников
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Дроны атаковали Зуевскую ТЭС на оккупированной Донетчине: есть отключения электроэнергии. Под ударом железнодорожная инфраструктура на Луганщине и нефтебаза в Крыму, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 7 июня 2026 года, беспилотники нанесли удары по ряду объектов на временно захваченных РФ территориях Украины. Среди целей оказались тепловая электростанция, железнодорожная инфраструктура на Донбассе и топливная база в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы Exilenova+ и "Крымский ветер".

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Удары по оккупированному Донбассу

Как отмечается, вероятно, дроны поразили Зуевскую ТЭС в Донецкой области. Там вспыхнул пожар.

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Горит Зуевская ТЭС
Горит Зуевская ТЭС

По данным, которые распространяются в соцсетях и местных пабликах, после атаки беспилотников в ряде населенных пунктов на временно оккупированной части Донецкой области возникли перебои с электроснабжением. Сообщается, что без света могли остаться жители Макеевки, Харцызска, Енакиево, Дебальцево и Кировского.

Кроме того, возник пожар в районе оккупированного города Чистяково. Там под атаку попала железнодорожная инфраструктура.

Также БПЛА поразили железнодорожную инфраструктуру Луганской области. Кроме того, там в результате ударов горят подстанции.

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Удары по Крыму

Пожар зафиксирован на Семиколодезной нефтебазе в поселке Ленино на востоке Крыма, которая подверглась атаке прошлой ночью.

Автор: 

Крым (25911) оккупация (10255) ТЭС (307)
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@ (в перекладі):
Ця 17-ти кілометрова ділянка - найвразливіше місце вздовж всього "сухопутного коридору" у Крим в рашистів.

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07.06.2026 09:08 Ответить
А як місцеві новоросійці переживають)Прямо "наши люді")Буде ,нажаль,і Луганщина вся і Донеччина вся ,як Бахмут,але іншого виходу нема.
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07.06.2026 09:45 Ответить
а чьто єто??? Це кожаное лицо с бензопилкою біжить! ахахаха)))
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07.06.2026 10:42 Ответить
 
 