Дроны атаковали Зуевскую ТЭС на оккупированной Донетчине: есть отключения электроэнергии. Под ударом железнодорожная инфраструктура на Луганщине и нефтебаза в Крыму, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 7 июня 2026 года, беспилотники нанесли удары по ряду объектов на временно захваченных РФ территориях Украины. Среди целей оказались тепловая электростанция, железнодорожная инфраструктура на Донбассе и топливная база в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы Exilenova+ и "Крымский ветер".
Удары по оккупированному Донбассу
Как отмечается, вероятно, дроны поразили Зуевскую ТЭС в Донецкой области. Там вспыхнул пожар.
По данным, которые распространяются в соцсетях и местных пабликах, после атаки беспилотников в ряде населенных пунктов на временно оккупированной части Донецкой области возникли перебои с электроснабжением. Сообщается, что без света могли остаться жители Макеевки, Харцызска, Енакиево, Дебальцево и Кировского.
Кроме того, возник пожар в районе оккупированного города Чистяково. Там под атаку попала железнодорожная инфраструктура.
Также БПЛА поразили железнодорожную инфраструктуру Луганской области. Кроме того, там в результате ударов горят подстанции.
Удары по Крыму
Пожар зафиксирован на Семиколодезной нефтебазе в поселке Ленино на востоке Крыма, которая подверглась атаке прошлой ночью.
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