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Новини Окуповані території Атака безпілотників Удари по Криму
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Дрони атакували Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині: є знеструмлення. Під ударом залізниця на Луганщині і нафтобаза у Криму, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, безпілотники завдали ударів по низці об’єктів на тимчасово захоплених РФ територіях України. Серед цілей опинилися теплова електростанція, залізнична інфраструктура на Донбасі та паливна база в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали Exilenova+ та "Крымский ветер".

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Удари по окупованому Донбасу

Як зазначається, ймовірно, дрони уразили Зуївську ТЕС у Донецькій області. Там спалахнула пожежа.

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Горить Зуївська ТЕС
Горить Зуївська ТЕС

За даними, які поширюються в соцмережах та місцевих пабліках, після атаки безпілотників у низці населених пунктів на тимчасово окупованій частині Донецької області виникли перебої з електропостачанням. Повідомляється, що без світла могли залишитися жителі Макіївки, Харцизька, Єнакієвого, Дебальцевого та Кіровського.

Окрім того, виникла пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Там під атаку потрапила залізнична інфраструктура.

Також БпЛА уразили залізничну інфраструктуру Луганської області. Крім того, там внаслідок ударів горять підстанції.

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Удари по Криму

Пожежу зафіксовано на Семиколодязянській нафтобазі в селищі Леніне на сході Криму, яка зазнала атаки минулої ночі.

Автор: 

Крим (14094) окупація (6928) ТЕС (948) Донецька область (11293) Луганська область (4925)
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@ (в перекладі):
Ця 17-ти кілометрова ділянка - найвразливіше місце вздовж всього "сухопутного коридору" у Крим в рашистів.

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07.06.2026 09:08 Відповісти
А як місцеві новоросійці переживають)Прямо "наши люді")Буде ,нажаль,і Луганщина вся і Донеччина вся ,як Бахмут,але іншого виходу нема.
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07.06.2026 09:45 Відповісти
а чьто єто??? Це кожаное лицо с бензопилкою біжить! ахахаха)))
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07.06.2026 10:42 Відповісти
 
 