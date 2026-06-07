Дрони атакували Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині: є знеструмлення. Під ударом залізниця на Луганщині і нафтобаза у Криму, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, безпілотники завдали ударів по низці об’єктів на тимчасово захоплених РФ територіях України. Серед цілей опинилися теплова електростанція, залізнична інфраструктура на Донбасі та паливна база в Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали Exilenova+ та "Крымский ветер".
Удари по окупованому Донбасу
Як зазначається, ймовірно, дрони уразили Зуївську ТЕС у Донецькій області. Там спалахнула пожежа.
За даними, які поширюються в соцмережах та місцевих пабліках, після атаки безпілотників у низці населених пунктів на тимчасово окупованій частині Донецької області виникли перебої з електропостачанням. Повідомляється, що без світла могли залишитися жителі Макіївки, Харцизька, Єнакієвого, Дебальцевого та Кіровського.
Окрім того, виникла пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Там під атаку потрапила залізнична інфраструктура.
Також БпЛА уразили залізничну інфраструктуру Луганської області. Крім того, там внаслідок ударів горять підстанції.
Удари по Криму
Пожежу зафіксовано на Семиколодязянській нафтобазі в селищі Леніне на сході Криму, яка зазнала атаки минулої ночі.
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