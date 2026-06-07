Дрони атакували Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині: є знеструмлення. Під ударом залізниця на Луганщині і нафтобаза у Криму, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, безпілотники завдали ударів по низці об’єктів на тимчасово захоплених РФ територіях України. Серед цілей опинилися теплова електростанція, залізнична інфраструктура на Донбасі та паливна база в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали Exilenova+ та "Крымский ветер".

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Удари по окупованому Донбасу

Як зазначається, ймовірно, дрони уразили Зуївську ТЕС у Донецькій області. Там спалахнула пожежа.

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За даними, які поширюються в соцмережах та місцевих пабліках, після атаки безпілотників у низці населених пунктів на тимчасово окупованій частині Донецької області виникли перебої з електропостачанням. Повідомляється, що без світла могли залишитися жителі Макіївки, Харцизька, Єнакієвого, Дебальцевого та Кіровського.

Окрім того, виникла пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Там під атаку потрапила залізнична інфраструктура.

Також БпЛА уразили залізничну інфраструктуру Луганської області. Крім того, там внаслідок ударів горять підстанції.

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Удари по Криму

Пожежу зафіксовано на Семиколодязянській нафтобазі в селищі Леніне на сході Криму, яка зазнала атаки минулої ночі.