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Новости Удары по Крыму Дефицит топлива
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3-й полк ССО взял под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым

3-й отдельный полк специального назначения сообщил об установлении воздушного контроля над частью сухопутного коридора, используемого оккупантами для связи с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3-го полка ССО.

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Контроль над сухопутным путем в Крым

Как отмечается, операторы БПЛА 3-го полка ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым.

"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь - Чонгар. В результате уже затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров. Это только начало. Продолжение следует!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Этот день настал": Украина установила дронный контроль над трассами в Крыму, - ВМС

Что предшествовало?

  • Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
  • В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
  • Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Автор: 

Крым (25908) ССО (712)
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06.06.2026 14:39 Ответить
🔥💥💪😘❤️🖤💙💛
Слава Героїчним Силам Оборони України!
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06.06.2026 14:40 Ответить
Чудова робота ЗСУ
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06.06.2026 14:53 Ответить
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06.06.2026 15:03 Ответить
о, двіжуха, нраіцца
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06.06.2026 16:03 Ответить
ССО скучна. Застой.
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06.06.2026 16:09 Ответить
А повітряний контроль над Запоріжжя вони не хотять взяти , цікаво.
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06.06.2026 17:23 Ответить
 
 