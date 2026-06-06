3-й полк ССО взял под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым

3-й отдельный полк специального назначения сообщил об установлении воздушного контроля над частью сухопутного коридора, используемого оккупантами для связи с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3-го полка ССО.

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Контроль над сухопутным путем в Крым

Как отмечается, операторы БПЛА 3-го полка ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым.

"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь - Чонгар. В результате уже затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров. Это только начало. Продолжение следует!", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.

В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.

Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.

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