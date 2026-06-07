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Новини Удари по Криму Удари по логістиці РФ
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БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито

джанкой,чонгар

У ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ та скаржиться зрадник Володимир Сальдо.

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Блокування логістики ворога

Сальдо визнав, що рух через ключовий пункт пропуску "Джанкой" на в'їзді до окупованого півострова наразі "тимчасово перекрито" через пошкодження "мостового полотна" в районі Чонгара.

Російські медіа та пабліки загарбників також підтверджують нічний удар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині: є знеструмлення. Під ударом залізниця на Луганщині і нафтобаза у Криму, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Атака ЗСУ по логістиці РФ біля Чонгару та Джанкою

ССО тримають під вогневим контролем шлях на Крим

  • Зазначимо, що напередодні оператори БпЛА 3-го окремого полку Спеціальних операцій (ССО) імені князя Святослава Хороброго офіційно повідомили, що взяли під повітряний контроль значну частину сухопутного коридору, який веде до окупованого Криму.

Зокрема, на стратегічному маршруті Мелітополь — Чонгар розвідувально-ударні дрони спецпідрозділу планомірно знищують військову техніку, паливозаправники та боєприпаси загарбників, руйнуючи забезпечення армії РФ. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори ББпС 28 ОМБр взяли під вогневий контроль логістику в Горлівці. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) Джанкой (67) Крим (14094) Чонгар (20) Херсонська область (6706) Джанкойський район (2) Генічеський район (13)
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Не підірвали, коли було потрібно, то хоч зараз через 4 роки покашмарять.
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07.06.2026 11:56 Відповісти
У Криму за бензином почали обмежувати продаж продуктів. Жителі повідомляють про порожні полиці та зникнення цукру, https://theins.ru/news/293458 круп та борошна.
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07.06.2026 12:01 Відповісти
Звичка скуповувати все "про запас" завжди приносить багато шкоди, паніка ще ніколи не допомагала в скрутній ситуації. Пам'ятаю, як колись років 10 тому засипало наше місто снігом (несподівано звісно, взимку). Навіть хліб було дуже важко доставити до магазинів. Наші "мудрі" люди при можливості скуповували по 2-3 батони хліба одразу, чудово розуміючи, що навіть тим хто зайняв чергу позаду вже не вистачить. В результаті майже весь отой хліб потім опинився на помийках...
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07.06.2026 12:33 Відповісти
Якраз думаючі люди запасалися "прозапас" в 22 му !!! Особливо після повідомленнь західних ЗМІ відкритим текстом , та після (!!!) візиту до vови самого директора ЦРУ, особи обізнаної та неймовірно зайнятої, щоб просто потеревенити з російським Наркоманом/кавоєнщіком/артистом сортирного хумору..
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07.06.2026 12:48 Відповісти
4,5 роки лише...
А з точки зору війскової стратегії та ударів по логістиці, ЦЕ мало б бути вже в 22 / 23му / 24му хоча б....
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07.06.2026 12:45 Відповісти
А чому він до сих пір не був знищений? Це даже не кримський міст де можна придумувати відмазки що не можемо туди дістати. До Чонгару даже шапками можна кидати. Хто в Київі зрадник і отримує двушечки з кремля?
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07.06.2026 12:04 Відповісти
Влада заборонила кримчанам збиратися групами у найбільшому ботанічному саду півострова через побоювання https://theins.ru/news/293454 «порушень порядку».
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07.06.2026 12:06 Відповісти
Всього лише 4,5 років повномасштабки, і в сусідній Кримській області пошкодили міст...
А ЩО буде коли дзєля топне ніжкою та махне булавою, скеровуючи 3000 щомісячних ракет на ті мости 🤡
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07.06.2026 12:43 Відповісти
 
 