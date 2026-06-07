БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито

У ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ та скаржиться зрадник Володимир Сальдо.

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Блокування логістики ворога

Сальдо визнав, що рух через ключовий пункт пропуску "Джанкой" на в'їзді до окупованого півострова наразі "тимчасово перекрито" через пошкодження "мостового полотна" в районі Чонгара.

Російські медіа та пабліки загарбників також підтверджують нічний удар.

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ССО тримають під вогневим контролем шлях на Крим

Зазначимо, що напередодні оператори БпЛА 3-го окремого полку Спеціальних операцій (ССО) імені князя Святослава Хороброго офіційно повідомили, що взяли під повітряний контроль значну частину сухопутного коридору, який веде до окупованого Криму.

Зокрема, на стратегічному маршруті Мелітополь — Чонгар розвідувально-ударні дрони спецпідрозділу планомірно знищують військову техніку, паливозаправники та боєприпаси загарбників, руйнуючи забезпечення армії РФ.

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