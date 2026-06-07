БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито
У ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ та скаржиться зрадник Володимир Сальдо.
Блокування логістики ворога
Сальдо визнав, що рух через ключовий пункт пропуску "Джанкой" на в'їзді до окупованого півострова наразі "тимчасово перекрито" через пошкодження "мостового полотна" в районі Чонгара.
Російські медіа та пабліки загарбників також підтверджують нічний удар.
ССО тримають під вогневим контролем шлях на Крим
- Зазначимо, що напередодні оператори БпЛА 3-го окремого полку Спеціальних операцій (ССО) імені князя Святослава Хороброго офіційно повідомили, що взяли під повітряний контроль значну частину сухопутного коридору, який веде до окупованого Криму.
Зокрема, на стратегічному маршруті Мелітополь — Чонгар розвідувально-ударні дрони спецпідрозділу планомірно знищують військову техніку, паливозаправники та боєприпаси загарбників, руйнуючи забезпечення армії РФ.
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А з точки зору війскової стратегії та ударів по логістиці, ЦЕ мало б бути вже в 22 / 23му / 24му хоча б....
А ЩО буде коли дзєля топне ніжкою та махне булавою, скеровуючи 3000 щомісячних ракет на ті мости 🤡