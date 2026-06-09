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Сальдо скаржиться, що міст у Чонгарі зазнав нових пошкоджень: Рух перекрито
Після нічної дронової атаки міст в окупованому Чонгарі Херсонської області знову зазнав пошкоджень.
Про це повідомив окупант Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.
Є нові пошкодження
"У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА. Рух мостом знову перекрито. На місці працюють профільні служби. Прошу водіїв користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп", - скаржиться він.
Сальдо також запевнив, що на підльоті до мосту в Чонгарі було збито 20 дронів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.
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Gary Grant
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