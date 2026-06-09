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Новини Удари по логістиці РФ
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Сальдо скаржиться, що міст у Чонгарі зазнав нових пошкоджень: Рух перекрито

джанкой,чонгар

Після нічної дронової атаки міст в окупованому Чонгарі Херсонської області знову зазнав пошкоджень.

Про це повідомив окупант Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

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Є нові пошкодження

"У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА. Рух мостом знову перекрито. На місці працюють профільні служби. Прошу водіїв користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп", - скаржиться він.

Сальдо також запевнив, що на підльоті до мосту в Чонгарі було збито 20 дронів.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.  

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Автор: 

міст (1261) дрони (8389) Чонгар (21) Херсонська область (6711) Генічеський район (14)
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По мосту дронами. Потужно. А маса б/ч фламінго 1 тонна. Так штілєрман вєщал. Виникає логічне запитання. Але воно риторичне.
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09.06.2026 08:49 Відповісти
А згадайте початок 22-го року, березень, коли Україна ще мала невеличку кількість "Точка-У". Як чудово тоді повністю розмазали "Саратов" і пошкодили ще кілька кацапських корит у порту Бердянська.
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09.06.2026 08:55 Відповісти
походу фламінги не попадуть навіть якщо міст буде як футбольне поле.
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09.06.2026 09:03 Відповісти
Через пять лет маленькая дырочка на чонгарском мосту подаётся,как мегеастратегическое достижение квартала,шоу продолжается,паяцы рулят.
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09.06.2026 08:53 Відповісти
Деокупація Херсону теж починалася з маленької "дирочки" в Антонівському мосту.
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09.06.2026 09:08 Відповісти
Ну і добре... "Марш смерті", під прицілом наших БПЛА, по рокаді, вздовж ЛБЗ, продовжується... Тепер "шаснуть", через Чонгар, у Крим, і там сховаться, не вдасться...
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09.06.2026 09:10 Відповісти
 
 