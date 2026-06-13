ВСУ разрушают логистику РФ на юге: повреждены железная дорога и понтонные переправы
Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированных территориях юга страны. В результате последних атак были повреждены железнодорожное сообщение и одна из понтонных переправ, которые оккупанты использовали для переброски техники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Студія" сообщил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов.
"Сегодня ночью были новые попадания. В результате повредили еще одну важную транспортную артерию — на этот раз железнодорожную. Ранее удары уже наносились по Чонгарскому и Армянскому мостам. После этого российские военные соорудили несколько понтонных переправ, чтобы восстановить движение. Одну из этих переправ сегодня также повредили", — рассказал Филатов.
Враг вынужден менять маршруты
Из-за повреждений инфраструктуры российские войска вынуждены использовать понтонные переправы с ограниченной пропускной способностью, что приводит к скоплению техники в больших колоннах.
Это, по словам Филатова, создает дополнительные возможности для украинской разведки и ударных подразделений по обнаружению и поражению целей.
"На сегодняшний день противник, поскольку он будет передвигаться по понтонным переправам, вынужден накапливать очень большие колонны автотранспорта. Соответственно, во время выполнения миссий мы можем с помощью разведки и нанесения ударов осуществлять патрулирование и уже определять цели для нанесения ударов, уничтожать большое количество автотранспорта. Тем самым блокировать все попытки противника восстановить эти переправы", — рассказал Филатов.
Военный отметил, что противник будет и в дальнейшем пытаться восстанавливать переправы, однако украинские силы готовы к таким сценариям.
"Понтонные переправы не имеют таких мощных конструкций, и для их повреждения не нужны дорогостоящие средства. У нас есть средства стоимостью до пяти тысяч долларов, которые будут топить эти переправы", — говорит Филатов.
Что предшествовало?
- В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
- 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
- Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.
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але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
злийся бот подоляка
А газ де брати? З дупи Тарзана? (С)
Чи поїсти горохового супчику і перднути в трубочку?
Ну ок, от тільки на у всіх є газова станція на авто.
Удари по політичній репутації, Крим це єдина успішна частина всієї ********** авантюри.
Ліквідація логістики і на Півдні.
2. Знищення військових об'єктів (демілітаризація)
Блокада базується на планомірному знищенні систем протиповітряної оборони (ППО), радіолокаційних станцій, аеродромів та військово-морських баз Чорноморського флоту.
3. Спектр заходів (включаючи удари по логістичним маршрутам) створює «логістичне пекло» для окупаційних адміністрацій. У разі транспортного колапсу забезпечення півострова стає нерентабельним і відтягує він величезні ресурси, які Росія міг би використовувати інших напрямах фронту.
4. Підготовка до деокупації. Ізоляція регіону відрізає угруповання супротивника від шляхів регулярного відступу чи маневру підкріпленнями.