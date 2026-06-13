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Новости Удары по логистике РФ
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ВСУ разрушают логистику РФ на юге: повреждены железная дорога и понтонные переправы

ВСУ наносят удары по мостам и переправам РФ в Херсонской области

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированных территориях юга страны. В результате последних атак были повреждены железнодорожное сообщение и одна из понтонных переправ, которые оккупанты использовали для переброски техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Студія" сообщил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов.

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"Сегодня ночью были новые попадания. В результате повредили еще одну важную транспортную артерию — на этот раз железнодорожную. Ранее удары уже наносились по Чонгарскому и Армянскому мостам. После этого российские военные соорудили несколько понтонных переправ, чтобы восстановить движение. Одну из этих переправ сегодня также повредили", — рассказал Филатов.

Враг вынужден менять маршруты

Из-за повреждений инфраструктуры российские войска вынуждены использовать понтонные переправы с ограниченной пропускной способностью, что приводит к скоплению техники в больших колоннах.

Это, по словам Филатова, создает дополнительные возможности для украинской разведки и ударных подразделений по обнаружению и поражению целей.

"На сегодняшний день противник, поскольку он будет передвигаться по понтонным переправам, вынужден накапливать очень большие колонны автотранспорта. Соответственно, во время выполнения миссий мы можем с помощью разведки и нанесения ударов осуществлять патрулирование и уже определять цели для нанесения ударов, уничтожать большое количество автотранспорта. Тем самым блокировать все попытки противника восстановить эти переправы", — рассказал Филатов.

Военный отметил, что противник будет и в дальнейшем пытаться восстанавливать переправы, однако украинские силы готовы к таким сценариям.

"Понтонные переправы не имеют таких мощных конструкций, и для их повреждения не нужны дорогостоящие средства. У нас есть средства стоимостью до пяти тысяч долларов, которые будут топить эти переправы", — говорит Филатов.

Что предшествовало?

  • В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
  • 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сальдо жалуется на новые атаки на мосты на Чонгарском направлении: Движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто

Автор: 

мост (1026) Чонгар (24) Херсонская область (5740) Генический район (19)
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Топ комментарии
+8
логістика мала бути зруйнована в 2022 році

але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
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13.06.2026 12:02 Ответить
+4
Русня дуже хитра та адаптивна. І вони будуть шукати шляхи. Водіям будуть платити за страх. таксі в Криму їздить на газу. У нас вихід один - це треба робити постійно, а не випустити марку про атаку на Кримський міст та забути за нього.
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13.06.2026 12:11 Ответить
+2
zельона мантра zебілів

злийся бот подоляка
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13.06.2026 12:17 Ответить
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логістика мала бути зруйнована в 2022 році

але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
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13.06.2026 12:02 Ответить
Ну, в 22 не було чим. Той же міст скільки колупали хаймарсами?
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13.06.2026 12:16 Ответить
zельона мантра zебілів

злийся бот подоляка
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13.06.2026 12:17 Ответить
Русня дуже хитра та адаптивна. І вони будуть шукати шляхи. Водіям будуть платити за страх. таксі в Криму їздить на газу. У нас вихід один - це треба робити постійно, а не випустити марку про атаку на Кримський міст та забути за нього.
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13.06.2026 12:11 Ответить
Платити за страх, та вже купа об'яв на які відгукуються одиниці. Життя цінніше.

А газ де брати? З дупи Тарзана? (С)

Чи поїсти горохового супчику і перднути в трубочку?
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13.06.2026 12:14 Ответить
1. Життя для русні? Смішно. Військові водії будуть іздити за наказом, без варіантів. 2. "Основным магистральным газопроводом, обеспечивающим полуостров, является газопровод «Краснодарский край - Крым» Протяженность: около 400 км (включает двухниточный переход через Керченский пролив и озеро Тузла).Назначение: снабжение топливом базовых электростанций Крыма и распределительных сетей.
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13.06.2026 12:19 Ответить
Лише самі відбиті.

Ну ок, от тільки на у всіх є газова станція на авто.
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13.06.2026 12:21 Ответить
Дестабілізація території.

Удари по політичній репутації, Крим це єдина успішна частина всієї ********** авантюри.

Ліквідація логістики і на Півдні.
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13.06.2026 12:19 Ответить
Логіка Кварталу-95.
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13.06.2026 12:21 Ответить
Молодець що зізнався.
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13.06.2026 12:22 Ответить
1. Порушення логістики та постачання військ. Крим - це головний вузол, через який забезпечується все Південне угруповання військ РФ.
2. Знищення військових об'єктів (демілітаризація)
Блокада базується на планомірному знищенні систем протиповітряної оборони (ППО), радіолокаційних станцій, аеродромів та військово-морських баз Чорноморського флоту.
3. Спектр заходів (включаючи удари по логістичним маршрутам) створює «логістичне пекло» для окупаційних адміністрацій. У разі транспортного колапсу забезпечення півострова стає нерентабельним і відтягує він величезні ресурси, які Росія міг би використовувати інших напрямах фронту.
4. Підготовка до деокупації. Ізоляція регіону відрізає угруповання супротивника від шляхів регулярного відступу чи маневру підкріпленнями.
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13.06.2026 12:24 Ответить
Так зрозумів я цю нову тактику Кварталу-95. Це називається відволікання уваги від положення на фронті. Дивіться як важко кримчанам в окупації і радійте. Не задавайте питання про Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Вовчанськ, Ямпіль, Костянтинівку.
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13.06.2026 12:29 Ответить
Ні, не зрозумів. Де в чотирьох пунктах загадка про важке положення населення Криму? Поку будуть сухарі, там все буде ОК з населенням.
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13.06.2026 12:34 Ответить
Перший пункт взагалі дурний. Що б з Криму йшли війська або ********** на північ, потрібно щоб вони туди спочатку звідкись заходили.
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13.06.2026 12:38 Ответить
Положення на фронті називається стагнація.
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13.06.2026 12:41 Ответить
 
 