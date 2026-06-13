1 858 9
Сальдо жалуется на новые атаки на мосты на Чонгарском направлении: движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто
Предатель Владимир Сальдо жалуется на новые атаки Сил обороны на мосты в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.
В частности, он подтвердил новые атаки на мосты на Чонгарском направлении. Сейчас движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто.
Также ночью был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой. Там в настоящее время движение транспорта восстановлено в реверсивном режиме.
Что предшествовало?
- В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
- 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
- Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
блокування активів; заборона торговельних операцій; заборона купівлі земельних ділянок в Україні; обмеження виведення капіталів за межі України; позбавлення державних нагород та інші санкційні заходи.
Що ще треба, якщо Наймогутніший Боневтік ввів найпотужніші санкції і сальдо через 10 років буде відновлений на посаді голови адміністрації Херсонської області з виплатою компенсації за не отриману зарплатню?