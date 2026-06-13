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Сальдо жалуется на новые атаки на мосты на Чонгарском направлении: движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто

чонгар

Предатель Владимир Сальдо жалуется на новые атаки Сил обороны на мосты в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.

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В частности, он подтвердил новые атаки на мосты на Чонгарском направлении. Сейчас движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто.

Также ночью был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой. Там в настоящее время движение транспорта восстановлено в реверсивном режиме.

Читайте также: Чонгарский мост на Херсонщине критически поврежден, — командир 1-го ОШП "Да Винчи" Филатов

Что предшествовало?

  • В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
  • 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Читайте: Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", — The Guardian

Автор: 

мост (1026) Чонгар (24) Херсонская область (5740) Генический район (19)
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Мене цікавить тільки одне питання чому цей колаборант і зрадник ще топче українську землю? Генералів у маацкві наші служби "достають" а цей ще дихає!
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13.06.2026 10:00 Ответить
Його треба "усипити" не за те що він робить а хоч б за те що він зробив як балабола-сєпара ківу.
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13.06.2026 10:10 Ответить
А навіщо? Хай "обсереться до самої маківки...". Кацапи його самі "задавлять" - коли "припече"... Бо вони завжди "кінці обрубають", при небезпеці викриття... А Сальдо БА-АГАТО може розказать...
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13.06.2026 10:13 Ответить
Санкції щодо Володимира Сальдо. За повідомленнями та текстом відповідного указу, до нього застосовано обмеження строком на 10 років, серед яких:

блокування активів; заборона торговельних операцій; заборона купівлі земельних ділянок в Україні; обмеження виведення капіталів за межі України; позбавлення державних нагород та інші санкційні заходи.

Що ще треба, якщо Наймогутніший Боневтік ввів найпотужніші санкції і сальдо через 10 років буде відновлений на посаді голови адміністрації Херсонської області з виплатою компенсації за не отриману зарплатню?
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13.06.2026 10:17 Ответить
Тому що від генералів, авіаконструкторів, льотчиків та інших шкода величезна. А сальдо - це нуль. Шалений ресурс витрачається на підготовку ліквідації ворогів, але ж не на це порожнє місце витрачати.
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13.06.2026 12:09 Ответить
Доколе ето фсе!!!
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13.06.2026 10:09 Ответить
Дебіт - кредіт,здав- прийняв, протокол - опись, САЛЬДО отріцатєльноє - в расход!
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13.06.2026 10:45 Ответить
 
 