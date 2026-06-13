Сальдо жалуется на новые атаки на мосты на Чонгарском направлении: движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто

Предатель Владимир Сальдо жалуется на новые атаки Сил обороны на мосты в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.

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В частности, он подтвердил новые атаки на мосты на Чонгарском направлении. Сейчас движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" перекрыто.

Также ночью был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой. Там в настоящее время движение транспорта восстановлено в реверсивном режиме.

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Что предшествовало?

В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".

9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.

Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

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