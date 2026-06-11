Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", - The Guardian

Ключевая для армии РФ логистическая линия — трасса Р-280 от Ростова-на-Дону до оккупированного Крыма — превратилась в "шоссе смерти" из-за превосходства украинских дронов.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские войска называют его маршрутом "Новороссия", важнейшей магистралью снабжения. ... Однако в течение последних месяцев украинские войска дали трассе Р-280 новое название – "шоссе смерти" – из-за того, что украинские беспилотники, доминирующие в воздушном пространстве над дорогой, выслеживают колонны российских военных транспортных средств", – говорится в материале.

Авторы напомнили, что дорога почти полностью закрыта для гражданского движения с конца мая.

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"(Дорога. — Ред.) имеет особое значение для Москвы, поскольку она является основным наземным коридором для снабжения российских войск на юге", — пишет издание.

Журналисты также рассказали, что движение по Чонгарскому мосту — ключевому участку дороги, соединяющему оккупированную часть Херсонщины с Крымом, — было приостановлено на этой неделе после серии украинских ударов.

В материале отмечается, что кампания средних ударов направлена на российские цели на расстоянии от 20 до 200 километров за линией фронта.

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"Украинские подразделения беспилотников не разглашают точных деталей новой тактики, однако, похоже, центральным ее элементом является использование роев беспилотников для атак на логистические пути, в частности дороги, железные дороги и мосты "в таких количествах, которые, кажется, застали российские войска врасплох", — добавили в The Guardian.

Во время атак используются дроны Hornet американского производства с искусственным интеллектом, который помогает обнаруживать движение грузовиков. БПЛА могут летать на расстояние около 150 км и использоваться для почти непрерывного патрулирования и ударов по российским конвоям.

Также Украина применяет новый легкий беспилотник Morrigan.

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