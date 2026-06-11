Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", - The Guardian
Ключевая для армии РФ логистическая линия — трасса Р-280 от Ростова-на-Дону до оккупированного Крыма — превратилась в "шоссе смерти" из-за превосходства украинских дронов.
Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
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"Российские войска называют его маршрутом "Новороссия", важнейшей магистралью снабжения. ... Однако в течение последних месяцев украинские войска дали трассе Р-280 новое название – "шоссе смерти" – из-за того, что украинские беспилотники, доминирующие в воздушном пространстве над дорогой, выслеживают колонны российских военных транспортных средств", – говорится в материале.
Авторы напомнили, что дорога почти полностью закрыта для гражданского движения с конца мая.
"(Дорога. — Ред.) имеет особое значение для Москвы, поскольку она является основным наземным коридором для снабжения российских войск на юге", — пишет издание.
Журналисты также рассказали, что движение по Чонгарскому мосту — ключевому участку дороги, соединяющему оккупированную часть Херсонщины с Крымом, — было приостановлено на этой неделе после серии украинских ударов.
В материале отмечается, что кампания средних ударов направлена на российские цели на расстоянии от 20 до 200 километров за линией фронта.
"Украинские подразделения беспилотников не разглашают точных деталей новой тактики, однако, похоже, центральным ее элементом является использование роев беспилотников для атак на логистические пути, в частности дороги, железные дороги и мосты "в таких количествах, которые, кажется, застали российские войска врасплох", — добавили в The Guardian.
Во время атак используются дроны Hornet американского производства с искусственным интеллектом, который помогает обнаруживать движение грузовиков. БПЛА могут летать на расстояние около 150 км и использоваться для почти непрерывного патрулирования и ударов по российским конвоям.
Также Украина применяет новый легкий беспилотник Morrigan.
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Деякі адепти руського мира на нц відстоювали до ср.чки тезу,що там не можна бити,бо все одно нічого не дасть.
Між іншим,касапи домоглись успіху на суджщині не шляхом битв,а тим,що майже повністю перерізали логістику і військові змушені були повертатись малими групами маловідомими стежками.
Бити почали лише недавно по логістичній лінії Ростов-Крим.
Потрібно було лише зосередити головні дронові атаки туди,щоби мати хоч якийсь результат на фронті,а не лише постійний відхід назад.
Тобто,потрібно було рішення,указ,наказ,яка ще там системна робота?
Рашисти максимально намагаються уникнути траси Новоазовськ - Маріуполь та Донецьк -Маріуполь / Бердянськ та використовують інші об'їзні шляхи, зокрема активні :
https://pbs.twimg.com/media/HKgta1cXUAAZehB.jpg
• Маріуполь - Мелекіне - Ялта - Урзуф - Бердянськ -Осіпенко - Андріївка - далі локальними дорогами Токмак / Мелітополь;
• Бердянськ - Кам'янка - Розівка - Хлібодарівка - Волноваха;
• Маріуполь - Нікольське - Розівка- Кам'янка - Осіпенко - Бердянськ.
Плюс - позначені локальні дороги. Зокрема в Мангушському районі активно район сіл Дем'янівка, Комишувате, Стародубівка, Захарівка;
в Нікольському районі - Бойове.
Все це дозволяє з втратою часу та подовженням відстані, однак поки відносно безпечно персуватись подробленими колонами в супроводі мобільних вогневих груп або під їх прикриттям
Андрющенко Time"