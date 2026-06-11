Українські дрони перетворили ключову трасу до окупованого Криму на "шосе смерті", - The Guardian

Ключова для армії РФ логістична лінія - Траса Р-280 від Ростова-на-Дону до окупованого Криму - стала "шосе смерті" через домінування українських дронів.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російські війська називають його маршрутом "Новоросія", найважливішою магістраллю постачання. ... Проте упродовж останніх місяців українські війська дали трасі Р-280 нову назву – "шосе смерті" – через те, що українські безпілотники, які домінують у повітряному просторі над дорогою, вистежують колони російських військових транспортних засобів", - йдеться в матеріалі.

Автори нагадали, що дорогу майже повністю закрито для цивільного руху з кінця травня.

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"(Дорога. - Ред.) має особливо важливе значення для Москви, оскільки вона є основним наземним коридором для постачання російських військ на півдні", - пише видання.

Журналісти також розповіли, що рух Чонгарським мостом - ключовою ділянкою дороги, що з’єднує окуповану частину Херсонщини із Кримом, було призупинено цього тижня після серії українських ударів.

У матеріалі зазначається, що кампанія мідлстрайків спрямована на російські цілі на відстані від 20 до 200 кілометрів за лінією фронту.

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"Українські дронові підрозділи не розголошують точних деталей нової тактики, однак, схоже, центральним її елементом є використання роїв безпілотників для атак на логістичні шляхи, зокрема дороги, залізниці та мости "у таких кількостях, які, здається, заскочили російські війська зненацька", - додали у The Guardian.

Під час атак використовують дрони Hornet американського виробництва зі штучним інтелектом, який допомагає виявляти рух вантажівок. БпЛА можуть летіти на близько 150 км та використовуватися для майже безперервного патрулювання та ударів по російських конвоях.

Також Україна застосовує новий легкий безпілотник Morrigan.

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