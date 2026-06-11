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Новини Удари по логістиці РФ
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Українські дрони перетворили ключову трасу до окупованого Криму на "шосе смерті", - The Guardian

Удари по логістиці РФ на півдні: подробиці

Ключова для армії РФ логістична лінія - Траса Р-280 від Ростова-на-Дону до окупованого Криму - стала "шосе смерті" через домінування українських дронів.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російські війська називають його маршрутом "Новоросія", найважливішою магістраллю постачання. ... Проте упродовж останніх місяців українські війська дали трасі Р-280 нову назву – "шосе смерті" – через те, що українські безпілотники, які домінують у повітряному просторі над дорогою, вистежують колони російських військових транспортних засобів", - йдеться в матеріалі.

Автори нагадали, що дорогу майже повністю закрито для цивільного руху з кінця травня.

Дивіться: Дрон-камікадзе летить вздовж траси і атакує в лоб ворожу вантажівку: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВIДЕО

"(Дорога. - Ред.) має особливо важливе значення для Москви, оскільки вона є основним наземним коридором для постачання російських військ на півдні", - пише видання.

Журналісти також розповіли, що рух Чонгарським мостом - ключовою ділянкою дороги, що з’єднує окуповану частину Херсонщини із Кримом, було призупинено цього тижня після серії українських ударів.

У матеріалі зазначається, що кампанія мідлстрайків спрямована на російські цілі на відстані від 20 до 200 кілометрів за лінією фронту.

Дивіться: Сили безпілотних систем уразили 36 об’єктів РФ, серед яких КСП "Рубікону", РЛС та логістика. ВIДЕО

"Українські дронові підрозділи не розголошують точних деталей нової тактики, однак, схоже, центральним її елементом є використання роїв безпілотників для атак на логістичні шляхи, зокрема дороги, залізниці та мости "у таких кількостях, які, здається, заскочили російські війська зненацька", - додали у The Guardian.

Під час атак використовують дрони Hornet американського виробництва зі штучним інтелектом, який допомагає виявляти рух вантажівок. БпЛА можуть летіти на близько 150 км та використовуватися для майже безперервного патрулювання та ударів по російських конвоях.

Також Україна застосовує новий легкий безпілотник Morrigan.

Дивіться: Пілоти "К-2" уразили логістику на трасі Горлівка-Єнакієве: "Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (5959) логістика (138)
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Зненацька прийшов триндець! Так люблю українску мову! Вона така виразна!
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11.06.2026 15:14 Відповісти
незабаром крымские жиночки будут радостно чепчики в воздух бросать, приветствуя освободивших их воинов света и добра
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11.06.2026 15:17 Відповісти
сравні як рускіє баби будуть те що в чорних мішках всрєчать
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11.06.2026 15:45 Відповісти
И марьячок "Яблачько" сбацає....
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11.06.2026 15:48 Відповісти
Кава в Криму?
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11.06.2026 16:07 Відповісти
Нарешті,на п'ятий рік повномасштабної почали те,що потрібно було робити ще з перших місяців її.
Деякі адепти руського мира на нц відстоювали до ср.чки тезу,що там не можна бити,бо все одно нічого не дасть.
Між іншим,касапи домоглись успіху на суджщині не шляхом битв,а тим,що майже повністю перерізали логістику і військові змушені були повертатись малими групами маловідомими стежками.
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11.06.2026 15:23 Відповісти
Це й є результат багаторічної системної роботи. Як з'явилося достатня кількість крил на 150 км, то й зробили. Та й то Рубікон рапортує про десятки перехоплень на день, хоча інше їх ппо практично знищене вщент.
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11.06.2026 15:55 Відповісти
Ну, Харків-Суми також називають шосе смерті.
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11.06.2026 15:47 Відповісти
@ "Військова логістика рашистів не зупинилась. Вона сповільнилась та змінилась, проте поацює.
Рашисти максимально намагаються уникнути траси Новоазовськ - Маріуполь та Донецьк -Маріуполь / Бердянськ та використовують інші об'їзні шляхи, зокрема активні :

https://pbs.twimg.com/media/HKgta1cXUAAZehB.jpg

• Маріуполь - Мелекіне - Ялта - Урзуф - Бердянськ -Осіпенко - Андріївка - далі локальними дорогами Токмак / Мелітополь;

• Бердянськ - Кам'янка - Розівка - Хлібодарівка - Волноваха;

• Маріуполь - Нікольське - Розівка- Кам'янка - Осіпенко - Бердянськ.

Плюс - позначені локальні дороги. Зокрема в Мангушському районі активно район сіл Дем'янівка, Комишувате, Стародубівка, Захарівка;
в Нікольському районі - Бойове.

Все це дозволяє з втратою часу та подовженням відстані, однак поки відносно безпечно персуватись подробленими колонами в супроводі мобільних вогневих груп або під їх прикриттям

Андрющенко Time"
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11.06.2026 15:53 Відповісти
 
 