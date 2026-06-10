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Новини Відео Знищення російської техніки Ситуація на Донеччині Оператори дронів Удари по логістиці РФ
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Пілоти "К-2" уразили логістику на трасі Горлівка-Єнакієве: "Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули". ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 20-ї бригади Сил безпілотних систем "К-2" завдали серії ударів по логістиці російських військ на трасі Горлівка - Єнакієве.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удари дронів потрапили вантажівки, автомобільна техніка, УАЗи "Буханка", а також броньований автомобіль "Тигр".

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На оприлюднених кадрах зафіксовано ураження кількох вантажівок, КамАЗа, автомобіля військової поліції РФ та замаскованої техніки з провізією.

Окремо показано знищення ББМ "Тигр", після удару по якій відбулася детонація боєкомплекту.

Також у відео один із місцевих жителів фільмує наслідки удару по автомобілю російської військової поліції.

Коментуючи побачене, очевидець за кермом іншого автомобіля емоційно визнає успішне ураження ворожої техніки.

"УАЗик спалили ВПшников. Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули", - коментує місцевий житель за кермом.

Загалом у результаті бойової роботи було уражено понад десяток одиниць транспортної та спеціальної техніки противника, а також ліквідовано живу силу противника.

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Автор: 

Горлівка (201) Єнакієве (38) знищення (10327) Донецька область (11310) техніка (2060) логістика (137) дрони (8405) ББМ (51) Горлівський район (11) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (14)
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У цих темах не знайдеш "активистів"-антимобілізаторів,які аж до пориву дупи захищають ухилянтів і почекунів в інших розділах...Мабуть не хочуть "разтраивацца" за своїх земляків з кацапстану,яких баранять наші воїни.
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11.06.2026 00:22 Відповісти
Дуже гарно бомбанули кацапів , які відчули себе хУзяїнами на
украінській землі 😡
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11.06.2026 00:25 Відповісти
кацап на кабріолєтє "пабєда" - це епічно.
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11.06.2026 01:00 Відповісти
 
 