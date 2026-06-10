Оператори 413-го полку "Рейд" знищили штаб 91-го стрілецького полку РФ у глибокому тилу на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали результативного удару по штабу 91-го стрілецького полку зі складу 29-ї армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українські військові застосували кілька дронів класу middle strike.

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Штаб противника був розміщений у руїнах цивільної забудови в селі Микільське на Донеччині, більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Унаслідок серії ударів об'єкт було знищено.

Зазначається, що підрозділ "Рейд" раніше вже неодноразово завдавав ударів по об'єктах 29-ї армії РФ.

Серед минулих уражених цілей - склади матеріально-технічного забезпечення та пункти тимчасової дислокації російських військ.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі 413-го полку "Рейд".

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