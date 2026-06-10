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Оператори 413-го полку "Рейд" знищили штаб 91-го стрілецького полку РФ у глибокому тилу на Донеччині. ВIДЕО

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали результативного удару по штабу 91-го стрілецького полку зі складу 29-ї армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українські військові застосували кілька дронів класу middle strike.

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Штаб противника був розміщений у руїнах цивільної забудови в селі Микільське на Донеччині, більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Унаслідок серії ударів об'єкт було знищено.

Зазначається, що підрозділ "Рейд" раніше вже неодноразово завдавав ударів по об'єктах 29-ї армії РФ.

Серед минулих уражених цілей - склади матеріально-технічного забезпечення та пункти тимчасової дислокації російських військ.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі 413-го полку "Рейд".

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Автор: 

знищення (10327) Донецька область (11310) дрони (8405) Сили безпілотних систем (524) Краматорський район (1265) Микільське (1)
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10.06.2026 22:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9zzD1VAO_b0 https://www.youtube.com/watch?v=ВСУ ВЗОРВАЛИ ТАНКЕР. НПЗ МЁРТВ. СЕКРЕТНЫЙ МАРШРУТ ФЛАМИНГО
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10.06.2026 23:15 Відповісти
Ви гоните? 5 поверховий будинок - удар в 5 поверх. 2 розвалений сарай удар в стіну.
Ви людей за бидло тримаєте, чи в чому причина?
Штаб полку... Не набридли ці відносини ні про що?
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10.06.2026 23:18 Відповісти
На 27 секунді взагалі посеред неба обрізали і напис уражено.
Небо уразили?
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10.06.2026 23:20 Відповісти
На 35 секунді та ж дурня. Обрізали відео в небі і напис уражено.
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10.06.2026 23:21 Відповісти
Є така штука в військах об'єктивний контроль називається, так от, якщо ця діч ще й пройшла комісію і за це ''кіно'' ще й 365 тисяч собі нарахували... То ми ''вірною'' дорогою йдемо
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10.06.2026 23:26 Відповісти
 
 