Операторы 413-го полка "Рейд" уничтожили штаб 91-го стрелкового полка РФ в глубоком тылу на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли результативный удар по штабу 91-го стрелкового полка, входящего в состав 29-й армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинские военные применили несколько дронов класса middle strike.

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Штаб противника был размещен в руинах гражданской застройки в селе Никольское в Донецкой области, более чем в 50 километрах от линии боевого столкновения.

В результате серии ударов объект был уничтожен.

Отмечается, что подразделение "Рейд" ранее уже неоднократно наносило удары по объектам 29-й армии РФ.

Среди ранее пораженных целей - склады материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации российских войск.

Видео опубликовано в телеграм-канале 413-го полка "Рейд".

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