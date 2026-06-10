РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9116 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Донетчина Результаты работы подразделений СБС
611 5

Операторы 413-го полка "Рейд" уничтожили штаб 91-го стрелкового полка РФ в глубоком тылу на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли результативный удар по штабу 91-го стрелкового полка, входящего в состав 29-й армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинские военные применили несколько дронов класса middle strike.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Штаб противника был размещен в руинах гражданской застройки в селе Никольское в Донецкой области, более чем в 50 километрах от линии боевого столкновения.

В результате серии ударов объект был уничтожен.

Отмечается, что подразделение "Рейд" ранее уже неоднократно наносило удары по объектам 29-й армии РФ.

Среди ранее пораженных целей - склады материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации российских войск.

Видео опубликовано в телеграм-канале 413-го полка "Рейд".

Смотрите также: Плывут на лодках, прячутся в норах, но не спасаются: дронары "Железной бригады" охотятся на оккупантов возле Оскола. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты батальона FATUM разгромили РСЗО "Град", САУ и технику оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (10009) Донецкая область (12432) дроны (7339) Силы беспилотных систем (517) Краматорский район (1252) Никольское (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оркам-московитам, прийшов ******* день!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
10.06.2026 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9zzD1VAO_b0 https://www.youtube.com/watch?v=ВСУ ВЗОРВАЛИ ТАНКЕР. НПЗ МЁРТВ. СЕКРЕТНЫЙ МАРШРУТ ФЛАМИНГО
показать весь комментарий
10.06.2026 23:15 Ответить
Ви гоните? 5 поверховий будинок - удар в 5 поверх. 2 розвалений сарай удар в стіну.
Ви людей за бидло тримаєте, чи в чому причина?
Штаб полку... Не набридли ці відносини ні про що?
показать весь комментарий
10.06.2026 23:18 Ответить
На 27 секунді взагалі посеред неба обрізали і напис уражено.
Небо уразили?
показать весь комментарий
10.06.2026 23:20 Ответить
На 35 секунді та ж дурня. Обрізали відео в небі і напис уражено.
показать весь комментарий
10.06.2026 23:21 Ответить
 
 