Пилоты батальона FATUM разгромили РСЗО "Град", САУ и технику оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем FATUM 60-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери российским войскам на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов украинские пилоты уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая использовалась оккупантами для обстрелов позиций Сил обороны.

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Кроме того, под удары беспилотников попали артиллерийский тягач АТС-59Г, самоходная артиллерийская установка, наземный роботизированный комплекс "Курьер" и несколько единиц автомобильной техники противника.

Особое внимание операторы уделяют поражению логистики армии РФ.

Уничтожение грузового и легкового транспорта затрудняет поставку боеприпасов, топлива и личного состава на передовые позиции оккупантов.

Видео опубликовали бойцы в телеграм-канале батальона.

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