Бойцы батальона "ТАЛІОН" уничтожили 10 российских дронов-"ждунов" на позициях ожидания. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "ТАЛІОН" 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ уничтожили 10 российских дронов-"ждунов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские беспилотники находились на позициях ожидания и готовились к дальнейшему применению против Сил обороны.
Благодаря взаимодействию украинских подразделений воздушные угрозы были своевременно обнаружены и обезврежены еще до момента атаки.
В результате очередные планы оккупантов по применению ударных беспилотников были сорваны.
Кадры поражения обнародовали военнослужащие батальона "ТАЛІОН".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль