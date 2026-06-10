Бойцы батальона "ТАЛІОН" уничтожили 10 российских дронов-"ждунов" на позициях ожидания. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "ТАЛІОН" 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ уничтожили 10 российских дронов-"ждунов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские беспилотники находились на позициях ожидания и готовились к дальнейшему применению против Сил обороны.

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Благодаря взаимодействию украинских подразделений воздушные угрозы были своевременно обнаружены и обезврежены еще до момента атаки.

В результате очередные планы оккупантов по применению ударных беспилотников были сорваны.

Кадры поражения обнародовали военнослужащие батальона "ТАЛІОН".

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