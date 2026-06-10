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Пограничники "Фенікс" за месяц уничтожили почти 300 российских БПЛА на сумму более $11 млн. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Фенікс" в течение мая уничтожили почти 300 российских беспилотников различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей - разведывательные БПЛА "Орлан", ZALA, "Князь Вещий Олег", а также ударные беспилотники типа "Шахед" и "Молния".

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Общая стоимость уничтоженных воздушных целей, по оценкам подразделения, превышает $11 миллионов.

Отдельно военные отметили уничтожение новейшего российского разведывательного беспилотника "Мерлин-ВР".

Этот аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе, а его ориентировочная стоимость составляет около $300 тысяч.

Кадры результативной работы пограничников "Фенікс" обнародованы в соцсетях.

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армия РФ (23031) Госпогранслужба (7162) пограничники (1715) уничтожение (10009) дроны (7339) Шахед (2249)
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