Пограничники "Фенікс" за месяц уничтожили почти 300 российских БПЛА на сумму более $11 млн. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Фенікс" в течение мая уничтожили почти 300 российских беспилотников различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей - разведывательные БПЛА "Орлан", ZALA, "Князь Вещий Олег", а также ударные беспилотники типа "Шахед" и "Молния".
Общая стоимость уничтоженных воздушных целей, по оценкам подразделения, превышает $11 миллионов.
Отдельно военные отметили уничтожение новейшего российского разведывательного беспилотника "Мерлин-ВР".
Этот аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе, а его ориентировочная стоимость составляет около $300 тысяч.
Кадры результативной работы пограничников "Фенікс" обнародованы в соцсетях.
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