Пограничники "Фенікс" за месяц уничтожили почти 300 российских БПЛА на сумму более $11 млн. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Фенікс" в течение мая уничтожили почти 300 российских беспилотников различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей - разведывательные БПЛА "Орлан", ZALA, "Князь Вещий Олег", а также ударные беспилотники типа "Шахед" и "Молния".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая стоимость уничтоженных воздушных целей, по оценкам подразделения, превышает $11 миллионов.

Отдельно военные отметили уничтожение новейшего российского разведывательного беспилотника "Мерлин-ВР".

Этот аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе, а его ориентировочная стоимость составляет около $300 тысяч.

Кадры результативной работы пограничников "Фенікс" обнародованы в соцсетях.

Смотрите также: "Птахи Мадяра" с помощью дронов поджарили оккупанта в солнцезащитных очках под палящим солнцем. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 147-й бригады ДШВ уничтожили ДРГ оккупантов, пушки, БПЛА и средства связи. ВИДЕО