Прикордонники "Фенікса" за місяць знищили майже 300 російських БпЛА на понад $11 млн. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" протягом травня знищили майже 300 російських безпілотників різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед уражених цілей - розвідувальні БпЛА "Орлан", ZALA, "Князь Вєщій Олег", а також ударні безпілотники типу "Шахед" і "Молнія".

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Загальна вартість знищених повітряних цілей, за оцінками підрозділу, перевищує $11 мільйонів.

Окремо військові відзначили знищення новітнього російського розвідувального безпілотника "Мерлін-ВР".

Цей апарат вважається одним із найдорожчих у своєму класі, а його орієнтовна вартість становить близько $300 тисяч.

Кадри результативної роботи прикордонників "Фенікса" оприлюднені у соцмережах.

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