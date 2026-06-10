Прикордонники "Фенікса" за місяць знищили майже 300 російських БпЛА на понад $11 млн. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" протягом травня знищили майже 300 російських безпілотників різних типів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед уражених цілей - розвідувальні БпЛА "Орлан", ZALA, "Князь Вєщій Олег", а також ударні безпілотники типу "Шахед" і "Молнія".
Загальна вартість знищених повітряних цілей, за оцінками підрозділу, перевищує $11 мільйонів.
Окремо військові відзначили знищення новітнього російського розвідувального безпілотника "Мерлін-ВР".
Цей апарат вважається одним із найдорожчих у своєму класі, а його орієнтовна вартість становить близько $300 тисяч.
Кадри результативної роботи прикордонників "Фенікса" оприлюднені у соцмережах.
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