Бійці батальйону "ТАЛІОН" знищили 10 російських дронів-"ждунів" на позиціях очікування. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "ТАЛІОН" 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ знищили 10 російських дронів-"ждунів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі безпілотники перебували на позиціях очікування та готувалися до подальшого застосування проти Сил оборони.
Завдяки взаємодії українських підрозділів повітряні загрози були своєчасно виявлені та знешкоджені ще до моменту атаки.
У результаті чергові плани окупантів щодо застосування ударних безпілотників були зірвані.
Кадри ураження оприлюднили військовослужбовці батальйону "ТАЛІОН".
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