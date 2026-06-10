Бійці батальйону "ТАЛІОН" знищили 10 російських дронів-"ждунів" на позиціях очікування. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "ТАЛІОН" 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ знищили 10 російських дронів-"ждунів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі безпілотники перебували на позиціях очікування та готувалися до подальшого застосування проти Сил оборони.

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Завдяки взаємодії українських підрозділів повітряні загрози були своєчасно виявлені та знешкоджені ще до моменту атаки.

У результаті чергові плани окупантів щодо застосування ударних безпілотників були зірвані.

Кадри ураження оприлюднили військовослужбовці батальйону "ТАЛІОН".

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