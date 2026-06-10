Один STING - мінус два "Шахеди": пілот BULAVA встановив подвійне ураження в небі. ВIДЕО

Бійці підрозділу BULAVA Окремої президентської бригади за допомогою дрона-перехоплювача STING знищили одразу два російські безпілотники типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час масованої повітряної атаки група ворожих дронів рухалася на висоті близько 650 метрів.

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Пілот із позивним "Халк" здійснив успішне перехоплення одного з "Шахедів" за допомогою STING.

Після підриву безпілотник почав стрімко втрачати висоту та впав на інший дрон із нижньої групи.

У результаті було знищено одразу дві повітряні цілі противника одним перехоплювачем.

Зазначається, що для ураження використовувався дрон-перехоплювач STING, переданий військовим у межах благодійної ініціативи "Один із тисячі".

Кадри бойової роботи та коментар пілота оприлюднені у телеграм-каналі "Диких шершнів".

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