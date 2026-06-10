Один STING - мінус два "Шахеди": пілот BULAVA встановив подвійне ураження в небі. ВIДЕО
Бійці підрозділу BULAVA Окремої президентської бригади за допомогою дрона-перехоплювача STING знищили одразу два російські безпілотники типу "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час масованої повітряної атаки група ворожих дронів рухалася на висоті близько 650 метрів.
Пілот із позивним "Халк" здійснив успішне перехоплення одного з "Шахедів" за допомогою STING.
Після підриву безпілотник почав стрімко втрачати висоту та впав на інший дрон із нижньої групи.
У результаті було знищено одразу дві повітряні цілі противника одним перехоплювачем.
Зазначається, що для ураження використовувався дрон-перехоплювач STING, переданий військовим у межах благодійної ініціативи "Один із тисячі".
Кадри бойової роботи та коментар пілота оприлюднені у телеграм-каналі "Диких шершнів".
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