Один STING - минус два "шахеда": пилот BULAVA нанес двойной удар в небе. ВИДЕО
Бойцы подразделения "БУЛАВА" Отдельной президентской бригады с помощью дрона-перехватчика STING уничтожили сразу два российских беспилотника типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время массированной воздушной атаки группа вражеских дронов двигалась на высоте около 650 метров.
Пилот с позывным "Халк" осуществил успешный перехват одного из "шахедов" с помощью STING.
После подрыва беспилотник начал стремительно терять высоту и упал на другой дрон из нижней группы.
В результате были уничтожены сразу две воздушные цели противника одним перехватчиком.
Отмечается, что для поражения использовался дрон-перехватчик STING, переданный военным в рамках благотворительной инициативы "Один із тисячі".
Кадры боевой работы и комментарий пилота опубликованы в телеграм-канале "Диких Шершнів".
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