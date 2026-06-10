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Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Один STING - минус два "шахеда": пилот BULAVA нанес двойной удар в небе. ВИДЕО

Бойцы подразделения "БУЛАВА" Отдельной президентской бригады с помощью дрона-перехватчика STING уничтожили сразу два российских беспилотника типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время массированной воздушной атаки группа вражеских дронов двигалась на высоте около 650 метров.

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Пилот с позывным "Халк" осуществил успешный перехват одного из "шахедов" с помощью STING.

После подрыва беспилотник начал стремительно терять высоту и упал на другой дрон из нижней группы.

В результате были уничтожены сразу две воздушные цели противника одним перехватчиком.

Отмечается, что для поражения использовался дрон-перехватчик STING, переданный военным в рамках благотворительной инициативы "Один із тисячі".

Кадры боевой работы и комментарий пилота опубликованы в телеграм-канале "Диких Шершнів".

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Автор: 

уничтожение (10009) ВСУ (7805) дроны (7339) Шахед (2249) перехватчик (113)
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Крутяк
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10.06.2026 17:55 Ответить
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10.06.2026 17:56 Ответить
Respect
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10.06.2026 18:03 Ответить
Красавчики.
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10.06.2026 18:46 Ответить
 
 